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Как победить очереди в белорусских поликлиниках

13.06.2019 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очереди в поликлиниках – одна из актуальных проблем белорусской медицины. Результаты социологического опроса, проведенного ИАЦ в первом квартале 2018 года, показали, что она волнует 46,5% граждан.



Координатор программ ВОЗ по общественному здравоохранению странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович  в интервью «Ежедневнику» назвал два основных механизма для уменьшения очередей.

Упростить процедуру регистрации больничных листов


ВОЗ давно уже рекомендует Беларуси это сделать. Самый простой и распространенный механизм – установить предельное число дней, в течение которых человек может болеть без посещения врача, а также число дней за один эпизод. Обычно без необходимости посещения врача можно взять неподтвержденный врачом больничный – это до шести дней в году и не более 3 дней за один эпизод.

Важное условие выполнения такого новшества – первые несколько дней должен оплачивать работодатель, и только затем (например, с 7-го дня) выплаты осуществляет Фонд социальной защиты населения или его аналог.

— Оплачивая первые дни нетрудоспособности, работодатель, понятно, ожидает ответственности от своего работника. И здесь в принципе здоровье становится конкурентным преимуществом, а компания старается инвестировать в здоровый образ жизни сотрудников, – сказал эксперт.

Пациентам тогда не придется с первого дня обращаться в медицинское учреждение. У врачей снизится нагрузка на приемах и визитах. И это улучшит доступность помощи людям, которые действительно нуждаются в медицинской помощи.

Отменить прохождение медосмотров для водителей каждые пять лет


Эксперт советует воспользоваться опытом стран Европейского союза и отменить прохождение повторных медосмотров каждые пять лет для получения «любительской» водительской медсправки.

— Ведь водительские медкомиссии – это сотни тысяч консультаций, которые не имеют аналогов в других странах, даже в Российской Федерации медосмотр проводится один раз в 10 лет при обновлении водительских прав, – подчеркнул Валентин Русович.

Во многих европейских странах вообще не существует никаких медицинских освидетельствований, кроме первичного осмотра для получения любительских прав. В некоторых странах требуется осмотр врача только при достижении 70 лет.

— Гражданин сам отмечает под собственную ответственность, что у него нет заболеваний, которые могут препятствовать вождению автомобиля. При неправильно указанных данных водителя ожидает штраф. Более того, по гражданскому законодательству водитель несет полную ответственность за причиненный ущерб независимо от того, есть ли у него какое-то заболевание или нет, проходил он медосмотр или нет, – сказал Валентин Русович.

В Беларуси многие пациенты с артериальной гипертензией, психическими заболеваниями не обращаются за медицинской помощью из-за опасений постановки на учет и возможности медицинских ограничений для разрешения вождения. Это приводит к обратному эффекту.

 
 
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Очереди в поликлиниках – одна из актуальных проблем белорусской медицины. Результаты социологического опроса, проведенного ИАЦ в первом квартале 2018 года,...
 
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