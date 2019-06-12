Поправки об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма прошли второе чтение

Кроме того, законодатели установили запрет на пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, хранение, распространение и приобретение для этой цели нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики экстремистских и террористических организаций.





Согласно законопроекту, предполагается введение уголовной ответственности за умышленную публичную реабилитацию нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды (ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





Напомним, что в декабре, представляя законопроект в первом чтении, тогдашний глава МВД Игорь Шуневич обрисовал социальный портрет среднестатистического адепта нацизма, неонацизма. Таких в республике, по данным милицейского ведомства, свыше 3 тыс. человек. Как правило, это мужчины младше 40 лет. Зачастую они не женаты, не работают, но злоупотребляют спиртным или наркотиками. Их отличает агрессивность и жестокость. В биографии многих есть факты привлечения к административной ответственности.









Эксперты высказывают опасения в связи с принятием этого закона, так как под «реабилитацию нацизма» могут попасть исторические исследования, статьи, художественные произведения, где немцы рисуются не одними только черными красками.