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Поправки об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма прошли второе чтение
Источник материала: Партизан
Палата представителей Беларуси приняла сегодня во втором чтении поправки ст.130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма.
Кроме того, законодатели установили запрет на пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, хранение, распространение и приобретение для этой цели нацистской символики и атрибутики, а также символики и атрибутики экстремистских и террористических организаций.
Согласно законопроекту, предполагается введение уголовной ответственности за умышленную публичную реабилитацию нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды (ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Напомним, что в декабре, представляя законопроект в первом чтении, тогдашний глава МВД Игорь Шуневич обрисовал социальный портрет среднестатистического адепта нацизма, неонацизма. Таких в республике, по данным милицейского ведомства, свыше 3 тыс. человек. Как правило, это мужчины младше 40 лет. Зачастую они не женаты, не работают, но злоупотребляют спиртным или наркотиками. Их отличает агрессивность и жестокость. В биографии многих есть факты привлечения к административной ответственности.
Эксперты высказывают опасения в связи с принятием этого закона, так как под «реабилитацию нацизма» могут попасть исторические исследования, статьи, художественные произведения, где немцы рисуются не одними только черными красками.
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Палата представителей Беларуси приняла сегодня во втором чтении поправки ст.130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или...
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