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В Беларуси приняли закон о защите данных. Теперь писать о коттеджах чиновников нельзя
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 13 июня, беларуский парламент принял закон «
Теперь по закону персональные данные (биологические особенности, ДНК, расовая принадлежность, политические взгляды, сексуальная жизнь и так далее) должны собираться только после согласия человека: его можно получить в письменной либо электронной форме (в отдельных случаях – только так). Документ допускает обработку информации без разрешения, только если это необходимо во время, например, административного или уголовного преследования или в научных целях, но при условии обезличивания.
Любой беларус в праве отозвать свое соглашение, и тогда в течение 15 дней сборы его личных данных прекратятся: в идеале их удалят. Организации, которые нарушат требования, понесут ответственность, а «потерпевшим» возместят ущерб. Благодаря новому закону прекратятся смс-рассылки и надоедливая реклама.
«Наша Нива»
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Сегодня, 13 июня, беларуский парламент принял закон «О персональных данных», пишет TUT.by. Для нашей страны он стал абсолютным новшеством, хотя, к примеру, в Евросоюзе...
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