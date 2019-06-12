В Беларуси приняли закон о защите данных. Теперь писать о коттеджах чиновников нельзя

Источник материала: KYKY

Сегодня, 13 июня, беларуский парламент принял закон « О персональных данных », пишет TUT.by. Для нашей страны он стал абсолютным новшеством, хотя, к примеру, в Евросоюзе такие документы действуют давно.

Теперь по закону персональные данные (биологические особенности, ДНК, расовая принадлежность, политические взгляды, сексуальная жизнь и так далее) должны собираться только после согласия человека: его можно получить в письменной либо электронной форме (в отдельных случаях – только так). Документ допускает обработку информации без разрешения, только если это необходимо во время, например, административного или уголовного преследования или в научных целях, но при условии обезличивания.

Любой беларус в праве отозвать свое соглашение, и тогда в течение 15 дней сборы его личных данных прекратятся: в идеале их удалят. Организации, которые нарушат требования, понесут ответственность, а «потерпевшим» возместят ущерб. Благодаря новому закону прекратятся смс-рассылки и надоедливая реклама.

«Наша Нива» отмечает , что документ может усложнить работу независимых медиа. К примеру, публикация сведений о недвижимости властей сочтут правонарушением. Напомним: в прошлом месяце председатель Центризбиркома Лидия Ермошина возмутилось тем, что по СМИ разлетелись фотографии ее коттеджа в Дроздах – элитном квартале Минска. Корреспондентов удивила дороговизна дома чиновницы, за что Ермошина призвала контролировать журналистов.