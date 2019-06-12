На пятницу объявлено штормовое предупреждение

До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.

В три ближайших дня Беларусь накроет знойная погода, сообщает pogoda.by .

13 июня на протяжении дня температура воздуха будет от +27°С до +33°С, в Минске – от +30°С до +32°С, возможна гроза.

В пятницу будет еще жарче, до +34°С. С пятницы по воскресенье будет жарко даже по ночам - до +22.