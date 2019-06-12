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На пятницу объявлено штормовое предупреждение

13.06.2019 12:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.

В три ближайших дня Беларусь накроет знойная погода, сообщает pogoda.by.

13 июня на протяжении дня температура воздуха будет от +27°С до +33°С, в Минске – от +30°С до +32°С, возможна гроза.

В пятницу будет еще жарче, до +34°С. С пятницы по воскресенье будет жарко даже по ночам - до +22.

Из-за аномальной жары в стране уже почти неделю объвляют оранжевый уровень опасности. 

 
Теги: Минск
 
 
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До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.
 
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