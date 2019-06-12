Детская библиотека Хотимска стала победителем ХХVII республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»

Источник материала: Новости Хотимска

Детская библиотека-филиал стала победителем Республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», который на протяжении 27 лет организуется Министерством культуры и Национальной библиотекой Беларуси. В нынешнем году в нем участвовали 38 публичных библиотек, представлявших все области нашей страны. Это пятая победа библиотек Хотимского района в данном конкурсе.

Члены жюри отметили высокий уровень работы детской библиотеки-филиала, разнообразие воплощенных идей, содержательную насыщенность и креативный подход к оформлению конкурсного материала. В номинации «За поддержку и развитие чтения» библиотека награждена Диплом второй степени и денежной премией.

Оксана ЛУТЧЕНКОВА, заведующий отделом библиотечного маркетинга