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Председатель райисполкома Дмитрий РУБАН поблагодарил за работу молодых кормозаготовщиков ОАО «Октябрь-Березки»
13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На полях и лугах Хотимщины жарко в прямом и переносном смысле. В самом разгаре работы по заготовке кормов. С самой лучшей стороны показывают себя молодые механизаторы ОАО «Октябрь-Березки» Сергей ГРИЩЕНКО на подборе и измельчении зеленой массы, Дмитрий ШВАГДИН и Андрей ЯНЕНКО на кошении трав.
Председатель райисполкома Дмитрий Рубан встретился с тружениками на поле, поблагодарил за хорошую работу, вручил Благодарственные письма райисполкома и ценные подарки.
Музыкальные подарки вручили артисты автоклуба районного Центра культуры.
Во встрече приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Валентина ВОЙТЕНКО, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр ТИЩЕНКО, председатель Березковского сельисполкома Алла САЛМИНА.
Александр Лейчинский
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Председатель райисполкома Дмитрий РУБАН поблагодарил за работу молодых кормозаготовщиков ОАО «Октябрь-Березки»
На полях и лугах Хотимщины жарко в прямом и переносном смысле. В самом разгаре работы по заготовке кормов. С самой лучшей стороны показывают себя молодые...
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