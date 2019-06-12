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 Председатель райисполкома Дмитрий РУБАН поблагодарил за работу молодых кормозаготовщиков ОАО «Октябрь-Березки»

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На полях и лугах Хотимщины жарко в прямом и переносном смысле. В самом разгаре работы по заготовке кормов. С самой лучшей стороны показывают себя молодые механизаторы ОАО «Октябрь-Березки» Сергей ГРИЩЕНКО на подборе и измельчении зеленой массы, Дмитрий ШВАГДИН и Андрей ЯНЕНКО на кошении трав.

Председатель райисполкома Дмитрий Рубан встретился с тружениками на поле, поблагодарил за хорошую работу, вручил Благодарственные письма райисполкома и ценные подарки.

Музыкальные подарки вручили артисты автоклуба районного Центра культуры.

Во встрече приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Валентина ВОЙТЕНКО, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр ТИЩЕНКО, председатель Березковского сельисполкома Алла САЛМИНА.

 Александр Лейчинский

 
 
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На полях и лугах Хотимщины жарко в прямом и переносном смысле. В самом разгаре работы по заготовке кормов. С самой лучшей стороны показывают себя молодые...
 
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