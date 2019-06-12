На пятницу объявлено штормовое предупреждение

До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.

В три ближайших дня Беларусь накроет знойная погода, сообщает pogoda.by .

13 июня на протяжении дня температура воздуха будет от +27°С до +33°С, в Минске – от +30°С до +32°С, возможна гроза.

В пятницу будет еще жарче, до +34°С. С пятницы по воскресенье будет жарко даже по ночам - до +22°С.

Из-за аномальной жары в стране уже почти неделю объвляют оранжевый уровень опасности.

В Беларуси 12 июня был побит температурный рекорд: в Жлобине воздух прогрелся до +34,7°С (прежний был 34,4°С в 2010-м), в Минске - 32,7°С (31,9°С в 200-м).

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был побит в Беларуси 12 июня, об этом свидетельствуют данные карты температурных максимумов на интернет-ресурсе Meteoinfo.by.