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На пятницу объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: БДГ
До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.
В три ближайших дня Беларусь накроет знойная погода, сообщает
13 июня на протяжении дня температура воздуха будет от +27°С до +33°С, в Минске – от +30°С до +32°С, возможна гроза.
В пятницу будет еще жарче, до +34°С. С пятницы по воскресенье будет жарко даже по ночам - до +22°С.
Из-за аномальной жары в стране уже почти неделю
В Беларуси 12 июня был побит температурный рекорд: в Жлобине воздух прогрелся до +34,7°С (прежний был 34,4°С в 2010-м), в Минске - 32,7°С (31,9°С в 200-м).
Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений был побит в Беларуси 12 июня, об этом свидетельствуют данные карты температурных максимумов на интернет-ресурсе Meteoinfo.by.
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До субботы в Беларуси сохранится экстремальная жара, а в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение.
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