Х Летняя Спартакиада «Сделай правильный выбор» стартовала в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня состоялось торжественное открытие Х Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних Ленинского района г. Бреста. Спартакиада проходит в период летних каникул по 7 видам спорта: плавание, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, пожарно-спасательный спорт, шахматы, национальные подвижные игры.





На торжественном открытии присутствовали: заместитель главы администрации Ленинского районе г. Бреста Светлана Козлович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Александр Наумовец, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Валентина Плечко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Кондратьева, первый секретарь Ленинского РК ОО «БРСМ» Кирилл Сиваков.





В рамках Спартакиады в бассейне «Нептун» уже прошли соревнования по плаванию, в которых приняли участие около 90 ребят из 13 школ и гимназий района. Объявляем победителей:

1 место – заняла команда средней школы № 9;

2 место – команда средней школы № 5;

3 место – средняя школа № 16;

Диплом «За волю к победе» получила команда средней школы № 33.

В личном зачёте лучшими пловцами стали:

Ванюк Дарья (средняя школа № 33);

Соловьёв Илья (средняя школа № 13);

Трофимчук Ролан (средняя школа № 9).

Организаторы предоставили победителям сувениры, ОАО «Берестейский пекарь» - сладкие призы.





Светлана Ивановна Козлович выразила уверенность, что ребята сегодня сделали правильный выбор, потому что этот выбор - в пользу здоровья.