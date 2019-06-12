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Х Летняя Спартакиада «Сделай правильный выбор» стартовала в Ленинском районе г. Бреста

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня состоялось торжественное открытие Х Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних Ленинского района г. Бреста. Спартакиада проходит в период летних каникул по 7 видам спорта: плавание, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, пожарно-спасательный спорт, шахматы, национальные подвижные игры.

Х Летняя Спартакиада «Сделай правильный выбор» стартовала в Ленинском районе г. Бреста

На торжественном открытии присутствовали: заместитель главы администрации Ленинского районе г. Бреста Светлана Козлович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Александр Наумовец, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Валентина Плечко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Кондратьева, первый секретарь Ленинского РК ОО «БРСМ» Кирилл Сиваков.

Х Летняя Спартакиада «Сделай правильный выбор» стартовала в Ленинском районе г. Бреста

В рамках Спартакиады в бассейне «Нептун» уже прошли соревнования по плаванию, в которых приняли участие около 90 ребят из 13 школ и гимназий района. Объявляем победителей:

1 место – заняла команда средней школы № 9;

2 место – команда средней школы № 5;

3 место – средняя школа № 16;

Диплом «За волю к победе» получила команда средней школы № 33.

В личном зачёте лучшими пловцами стали:

Ванюк Дарья (средняя школа № 33);

Соловьёв Илья (средняя школа № 13);

Трофимчук Ролан (средняя школа № 9).

Организаторы предоставили победителям сувениры, ОАО «Берестейский пекарь» - сладкие призы.

Х Летняя Спартакиада «Сделай правильный выбор» стартовала в Ленинском районе г. Бреста

Светлана Ивановна Козлович выразила уверенность, что ребята сегодня сделали правильный выбор, потому что этот выбор - в пользу здоровья.

 
Теги: Брест
 
 
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