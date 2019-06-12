В Барановичском районе женщина смертельно травмирована поездом

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 13 июня, примерно в 9.25 часов 80-летняя жительница Баранович, переходя железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин, была травмирована движущимся пассажирским поездом. Не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось.





В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.