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В Барановичском районе женщина смертельно травмирована поездом
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 13 июня, примерно в 9.25 часов 80-летняя жительница Баранович, переходя железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин, была травмирована движущимся пассажирским поездом. Не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось.
В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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Сегодня, 13 июня, примерно в 9.25 часов 80-летняя жительница Баранович, переходя железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин, была травмирована движущимся...
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