|
На всей территории Брестской области введен запрет на посещение лесов
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с установившейся сухой солнечной погодой на территории Брестской области сложился устойчивый 3 класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируется 4 класс пожарной опасности. В связи с эти на всей территории области введен запрет на посещение лесов.
фото - иллюстрация (реальный
При высокой и чрезвычайной пожарной опасности пожары в лесах и на торфяниках возникают от любого источника огня. Горение происходит очень интенсивно и огонь быстро распространяется.
Важно!
при запрете на посещение лесов запрещено въезжать на лесные дороги и открывать шлагбаумы
при нарушении запрета до 25 базовых величин, при причинении ущерба от 25 до 50 базовых величин.
Чтобы избежать пожара в лесу:
· не оставляйте стеклянные предметы, бутылки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.
· паркуйте транспортные средства на отведённых местах.
· не бросайте горящие спички, окурки.
· не разводите костры вне оборудованных мест и не оставляйте их без присмотра.
Сильная жара
максимальная температура воздуха +30 +34°С.
Факторы опасности:
* нарушение работоспособности электрооборудования, аварии на трансформаторных подстанциях.
* деформация асфальтового покрытия дорог и железнодорожных рельс.
* рост количества очагов природных пожаров, повышение угрозы распространения огня на населенные пункты
* высокий риск для здоровья населения, особенно детям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями.
* увеличение заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями.
* нарушение работоспособности населения.
* снижение внимания водителей транспортных средств, увеличение количества ДТП
* гибель рыб и водных растений из-за снижения уровня кислорода в водоемах, пересыхание водоемов
Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям рекомендует:
* старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода)
* ограничьте длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге
* старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
* не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму.
* не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.
* Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
Если вы на улице:
· используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы
· не покупайте продукты с рук
· старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами и защищайте голову шляпами и зонтиками
· не разжигайте костры
· откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки.
Если вы в автомобиле:
· будьте максимально внимательными на дороге
· не оставляйте детей в салоне автомобиля даже на короткое время.
В случае чрезвычайной ситуации телефон
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установившейся сухой солнечной погодой на территории Брестской области сложился устойчивый 3 класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируется...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)