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На всей территории Брестской области введен запрет на посещение лесов

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с установившейся сухой солнечной погодой на территории Брестской области сложился устойчивый 3 класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируется 4 класс пожарной опасности. В связи с эти на всей территории области введен запрет на посещение лесов.

На всей территории Брестской области введен запрет на посещение лесов

фото - иллюстрация (реальный пожар под Брестом)

При высокой и чрезвычайной пожарной опасности пожары в лесах и на торфяниках возникают от любого источника огня. Горение происходит очень интенсивно и огонь быстро распространяется.

Важно!

при запрете на посещение лесов запрещено въезжать на лесные дороги и открывать шлагбаумы

при нарушении запрета до 25 базовых величин, при причинении ущерба от 25 до 50 базовых величин.

Чтобы избежать пожара в лесу:

· не оставляйте стеклянные предметы, бутылки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

· паркуйте транспортные средства на отведённых местах.

· не бросайте горящие спички, окурки.

· не разводите костры вне оборудованных мест и не оставляйте их без присмотра.

Сильная жара

максимальная температура воздуха +30 +34°С.

Факторы опасности:

* нарушение работоспособности электрооборудования, аварии на трансформаторных подстанциях.

* деформация асфальтового покрытия дорог и железнодорожных рельс.

* рост количества очагов природных пожаров, повышение угрозы распространения огня на населенные пункты

* высокий риск для здоровья населения, особенно детям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями.

* увеличение заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями.

* нарушение работоспособности населения.

* снижение внимания водителей транспортных средств, увеличение количества ДТП

* гибель рыб и водных растений из-за снижения уровня кислорода в водоемах, пересыхание водоемов

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям рекомендует:

* старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода)

* ограничьте длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге

* старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

* не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму.

* не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

* Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Если вы на улице:

· используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы

· не покупайте продукты с рук

· старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами и защищайте голову шляпами и зонтиками

· не разжигайте костры

· откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки.

Если вы в автомобиле:

· будьте максимально внимательными на дороге

· не оставляйте детей в салоне автомобиля даже на короткое время.

В случае чрезвычайной ситуации телефон МЧС 101 или 112.

 
Теги: Брест
 
 
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  В связи с установившейся сухой солнечной погодой на территории Брестской области сложился устойчивый 3 класс пожарной опасности. В ближайшие дни прогнозируется...
 
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