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Закрывается переезд на Дубровке. Смотрите, как будут "ходить" маршрутки на это время
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые пассажиры! 15 июня 2019 года будет запрещено движение транспортных средств через железнодорожный переезд по улице Дубровской с 00:30 до 20:00. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта.
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Уважаемые пассажиры! 15 июня 2019 года будет запрещено движение транспортных средств через железнодорожный переезд по улице Дубровской с 00:30 до 20:00. В связи с этим...
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