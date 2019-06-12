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Про дачу и жару: не охота писать всякую ерунду, просто смотрите картинки

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На даче жара и хороший урожай.

Про дачу и жару: не охота писать всякую ерунду, просто смотрите картинки

Не успеешь оглянуться, а уже прошла почти половина июня. Тёплая погода плюс дожди и на фазенде всё буяет. Уже и клубники наелись и огурчиков, на подходе помидоры, голубика, смородина… Из-за весенних заморозков обсыпались абрикосы и грецкие орехи. Деревья сильно не пострадали, а вот урожай пропал. Из-за палящего солнца днём работать на даче практически не возможно, зато вечером и ранним утром рай. 

Про дачу и жару: не охота писать всякую ерунду, просто смотрите картинки

По всем углам на фазенде валяются полудохлые от жары коты, квакают лягушки, летают стрекозы. По цветникам порхает масса бабочек-репейниц. Прочитал, вроде, аж из Израиля прилетели. 

 
 
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  На даче жара и хороший урожай. Не успеешь оглянуться, а уже прошла почти половина июня. Тёплая погода плюс дожди и на фазенде всё буяет. Уже и клубники наелись и...
 
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