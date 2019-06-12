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Про дачу и жару: не охота писать всякую ерунду, просто смотрите картинки
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На даче жара и хороший урожай.
Не успеешь оглянуться, а уже прошла почти половина июня. Тёплая погода плюс дожди и на фазенде всё буяет. Уже и клубники наелись и огурчиков, на подходе помидоры, голубика, смородина… Из-за весенних заморозков обсыпались абрикосы и грецкие орехи. Деревья сильно не пострадали, а вот урожай
По всем углам на фазенде валяются полудохлые от жары коты, квакают лягушки, летают стрекозы. По цветникам порхает масса бабочек-репейниц. Прочитал, вроде, аж из Израиля прилетели.
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На даче жара и хороший урожай. Не успеешь оглянуться, а уже прошла почти половина июня. Тёплая погода плюс дожди и на фазенде всё буяет. Уже и клубники наелись и...
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