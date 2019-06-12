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Гости города до сих пор не могут привыкнуть, что конечную остановку троллейбусов перенесли
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конечная остановка троллейбусов – «Автовокзал». Вместо бывшей «Орджоникидзе»
Однако пассажиры приходящих поездов, которые давненько не были в Бресте, по привычке спешат на старую остановку. Удивляются, почему троллейбусы проходят мимо. А причина в том, что соответствующие службы не установили на бывшей остановке никаких знаков-объявлений о переносе конечного пункта.
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Конечная остановка троллейбусов – «Автовокзал». Вместо бывшей «Орджоникидзе» Однако пассажиры приходящих поездов, которые давненько не были в Бресте, по...
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