Гости города до сих пор не могут привыкнуть, что конечную остановку троллейбусов перенесли

Источник материала: Виртуальный Брест

Конечная остановка троллейбусов – «Автовокзал». Вместо бывшей «Орджоникидзе»





Однако пассажиры приходящих поездов, которые давненько не были в Бресте, по привычке спешат на старую остановку. Удивляются, почему троллейбусы проходят мимо. А причина в том, что соответствующие службы не установили на бывшей остановке никаких знаков-объявлений о переносе конечного пункта.



