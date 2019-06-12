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Закон «О персональных данных»: публикацию информации о коттеджах чиновников запретят
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Палате представителей рассматривают проект всеобъемлющего закона «О персональных данных». Подобные документы существуют в Евросоюзе, России и многих других странах.
В соответствии с законом, гражданин будет давать письменное или электронное согласие на использование его персональных данных — включая, например, имя и фамилию.
Закон станет заслоном для смс-рассылок и иного рода назойливой рекламы.
Например, журналисты спросили у директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова о ситуации с коттеджами чиновников — лукашенковская номенклатура получила в Минске более сотни участков в элитной зоне.
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Ипатов полагает, что
Пока неизвестно, какая ответственность будет предусмотрена за такое «разглашение».
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В Палате представителей рассматривают проект всеобъемлющего закона «О персональных данных». Подобные документы существуют в Евросоюзе, России и многих других...
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