Закон «О персональных данных»: публикацию информации о коттеджах чиновников запретят

Источник материала: Виртуальный Брест

В Палате представителей рассматривают проект всеобъемлющего закона «О персональных данных». Подобные документы существуют в Евросоюзе, России и многих других странах.





В соответствии с законом, гражданин будет давать письменное или электронное согласие на использование его персональных данных — включая, например, имя и фамилию.

Закон станет заслоном для смс-рассылок и иного рода назойливой рекламы.

Однако он может затруднить работу независимых медиа и ограничить право общества на информацию.

Например, журналисты спросили у директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова о ситуации с коттеджами чиновников — лукашенковская номенклатура получила в Минске более сотни участков в элитной зоне.

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Ипатов полагает, что

...публикация информации о такой недвижимости будет считаться разглашения персональных данных.

Пока неизвестно, какая ответственность будет предусмотрена за такое «разглашение».