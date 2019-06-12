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Недвижимость по цене игрушечных домиков распродают в Барановичском районе
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стоимость сразу трех объектов в районе снизилась до одной базовой величины.
Банно-прачечный комбинат в Подгорной. Фото: brest-region.gov.by
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Стоимость сразу трех объектов в районе снизилась до одной базовой величины. Банно-прачечный комбинат в Подгорной. Фото: brest-region.gov.by На продажу выставлены...
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