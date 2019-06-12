ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Парламент все-таки принял во втором чтении поправки в наркотическую статью Уголовного кодекса, которые исключили из голосования в прошлом декабре.

Спустя полгода парламент все-таки проголосовал за изменения в «наркотическую статью» УК

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Известно, что активно против внесения изменения в ст. 328 УК выступало МВД. И при рассмотрении в парламенте в декабре изменений в Уголовный кодекс выяснилось, что поправки к статье 328 исключили при голосовании.

Снова парламент рассмотрел их лишь спустя полгода — и все-таки проголосовал за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи. Так, если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планируется установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Планку снизят: от 6 до 15 лет.

В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не будут. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Как заметил депутат Александр Богданович, который представлял в парламенте изменения, «это не является послаблением». Даже при сниженных пределах эти преступления остаются тяжкими и особо тяжкими.

Как развивалась ситуация с изменениями в ст. 328 УК

27 апреля 2018 года в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по ст. 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по ст. 328, смягчить ст. 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента.

Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической ст. 328 Уголовного кодекса.

В статье «Оборот наркотиков и психотропов» планировалось снизить границы по срокам. Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом.

Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря 2018 года во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье.

«По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан.

Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта.

«Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко.

2 апреля 2019 года около 30 человек пришли к Дому правительства, чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Тогда стало известно, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 из-за позиции МВД.

19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после выступления с посланием народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил, что амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет. «Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда».

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Парламент все-таки принял во втором чтении поправки в наркотическую статью Уголовного кодекса, которые исключили из голосования в прошлом декабре. Фото: Дарья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кроссовер Lamborghini Urus получил порцию заряда от ABT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика