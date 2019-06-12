ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ проводит комплекс мероприятий «безопасные каникулы!»

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, сохранения жизни и здоровья наших детей, в период времени с 03 июня по 24 августа Госавтоинспекция проводит комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого сотрудники ГАИ будут проводить теоретические и практические занятия по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге. Инспектора ГАИ посещают детские лагеря, организованные на базе учреждений образования и дошкольные учреждения. Также, особое внимание уделяется ребятам, отдыхающим в детских загородных оздоровительных.

ГАИ проводит комплекс мероприятий «безопасные каникулы!»

Сегодня, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в детских лагерях на базе ГУО «СШ №29 г.Бреста» и детского сада №78. Ребятам напомнили основные нормы Правил дорожного движения, провели игру «Дорожный знак». Ребята активно участвовали в беседе и отвечали на вопросы инспекторов. Любой желающий мог познакомиться с патрульным автомобилем и специальными средствами, которые сотрудники ГАИ используют в повседневной работе.

ГАИ проводит комплекс мероприятий «безопасные каникулы!»

Во время летних каникул запланировано проведение разноплановых профилактических мероприятия, в том числе совместно с представителями вело-мото движений, сотрудниками МЧС и Департамента охраны.

Но самая главная и основная работа в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - родительская. Родителям необходимо провести со своими детьми разъяснительные беседы по правилам перехода проезжей части и основам безопасного поведения на дорогах. Постоянно контролировать местонахождение своих детей и своим личным примерам показывать ребенку правила безопасного поведения на дороге, разбирать дорожные ситуации.

Обращаем внимание водителей транспортных средств: как показывает практика, именно в летний период времени возрастает количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Юные пешеходы и велосипедисты — самая травмируемая и уязвимая категория участников дорожного движения. Где и каким образом будет организован досуг детей в период летних каникул?! Кто будет осуществлять контроль за их местонахождением?! Ведь не все дети будут находиться под постоянным присмотром и контролем родителей (родственников) или в лагерях.

Водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, боковых проездов, вблизи парков и скверов, детских площадок и стадионов, а также мест массового скопления детей. Особую внимательность необходимо проявлять при движении в дворовой территории.

Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре — принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Помните, что ребенок является самым непредсказуемым участником дорожного движения.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кроссовер Lamborghini Urus получил порцию заряда от ABT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика