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ГАИ проводит комплекс мероприятий «безопасные каникулы!»
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, сохранения жизни и здоровья наших детей, в период времени с 03 июня по 24 августа Госавтоинспекция проводит комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого сотрудники
Сегодня, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия в детских лагерях на базе ГУО «СШ №29 г.Бреста» и детского сада №78. Ребятам напомнили основные нормы Правил дорожного движения, провели игру «Дорожный знак». Ребята активно участвовали в беседе и отвечали на вопросы инспекторов. Любой желающий мог познакомиться с патрульным автомобилем и специальными средствами, которые сотрудники ГАИ используют в повседневной работе.
Во время летних каникул запланировано проведение разноплановых профилактических мероприятия, в том числе совместно с представителями вело-мото движений, сотрудниками
Но самая главная и основная работа в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - родительская. Родителям необходимо провести со своими детьми разъяснительные беседы по правилам перехода проезжей части и основам безопасного поведения на дорогах. Постоянно контролировать местонахождение своих детей и своим личным примерам показывать ребенку правила безопасного поведения на дороге, разбирать дорожные ситуации.
Обращаем внимание водителей транспортных средств: как показывает практика, именно в летний период времени возрастает количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Юные пешеходы и велосипедисты — самая травмируемая и уязвимая категория участников дорожного движения. Где и каким образом будет организован досуг детей в период летних каникул?! Кто будет осуществлять контроль за их местонахождением?! Ведь не все дети будут находиться под постоянным присмотром и контролем родителей (родственников) или в лагерях.
Водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, боковых проездов, вблизи парков и скверов, детских площадок и стадионов, а также мест массового скопления детей. Особую внимательность необходимо проявлять при движении в дворовой территории.
Заметив ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре — принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Помните, что ребенок является самым непредсказуемым участником дорожного движения.
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В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения,...
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