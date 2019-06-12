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Нацбанк рассказал, как изменились цены на потребительском рынке в мае

13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк опубликовал обзор динамики изменения потребительских цен и тарифов в мае, сообщает БЕЛТА.

Нацбанк рассказал, как изменились цены на потребительском рынке в мае

Годовой прирост потребительских цен в мае этого года увеличился на 0,7 процентного пункта и составил 6,2%. Относительно апреля потребительские цены в мае выросли на 0,3%. "Увеличение годовых темпов роста потребительских цен в мае обусловлено более быстрой динамикой сезонных цен и базовой инфляции при сохранении темпа роста регулируемых цен и тарифов практически на прежнем уровне", - отметили в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5,2% (4,6% месяцем ранее). На фоне низких темпов роста цен в продовольственном сегменте потребительского рынка в мае прошлого года сохраняющееся влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции обусловило формирование в отчетном месяце более высоких темпов роста цен на большинство видов продовольственных товаров. Это стало основным фактором ускорения базовой инфляции в годовом выражении. Со стороны непродовольственных товаров основное влияние на динамику индикатора в мае оказал рост цен на обувь.

Трендовая инфляция ускорилась на 0,3 процентного пункта в годовом выражении и составила 4,6% в мае 2019 года. Средняя интенсивность прироста потребительских цен также составила 4,6%.

Годовые темпы роста регулируемых цен и тарифов в последние три месяца сохраняются практически на одном уровне, продолжили в Нацбанке. В мае их прирост в годовом выражении увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 8,2%. Основной вклад в годовой прирост регулируемых цен и тарифов по-прежнему вносит повышение цен на автомобильное топливо.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 4% до 9,5% в мае 2019 года. "Более высокие годовые темпы роста цен в целом по группе во многом обусловлены сохраняющимся влиянием низкого урожая отдельных культур в прошлом году, что выражается в ускоренном росте цен соответствующих позиций потребительского рынка (лук репчатый, морковь, чеснок). Также относительно мая минувшего года отмечается значимое ускорение роста цен на бананы, картофель, свежие огурцы", - пояснили в Национальном банке.

 
 
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  Национальный банк опубликовал обзор динамики изменения потребительских цен и тарифов в мае, сообщает БЕЛТА. Годовой прирост потребительских цен в мае этого...
 
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