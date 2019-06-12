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В детском саду № 79 г. Бреста прошла акция «Безопасные каникулы»
13.06.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 июня 2019 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь в ГУО «Ясли - сад № 79 г. Бреста» провели профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» в рамках республиканской акции «Спокойствие. Надежность. Безопасность».
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Старший инспектор по профессиональной подготовке группы кадров Ленинского отдела Департамента охраны, майор милиции Дмитрий Василюк, рассказал детям о правилах безопасного поведения во время летних каникул, еще раз напомнил ребятам, что нужно быть внимательными дома и на улице.
Милиционер-кинолог группы задержания батальона милиции прапорщик милиции Андрей Навценя, вместе со своим питомцем – служебной собакой по кличке «Гор», продемонстрировал ребятам навыки общего курса дрессировки со служебно-розыскной собакой.
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12 июня 2019 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь в ГУО «Ясли - сад № 79 г. Бреста» провели профилактическое...
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