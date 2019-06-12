Источник материала: Виртуальный Брест

12 июня 2019 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь в ГУО «Ясли - сад № 79 г. Бреста» провели профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» в рамках республиканской акции «Спокойствие. Надежность. Безопасность».

Бреста прошла акция «Безопасные каникулы»" alt="В детском саду № 79 г. Бреста прошла акция «Безопасные каникулы»">



Старший инспектор по профессиональной подготовке группы кадров Ленинского отдела Департамента охраны, майор милиции Дмитрий Василюк, рассказал детям о правилах безопасного поведения во время летних каникул, еще раз напомнил ребятам, что нужно быть внимательными дома и на улице.





Милиционер-кинолог группы задержания батальона милиции прапорщик милиции Андрей Навценя, вместе со своим питомцем – служебной собакой по кличке «Гор», продемонстрировал ребятам навыки общего курса дрессировки со служебно-розыскной собакой.