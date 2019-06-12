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Горки проиграли дома Пинску со счетом 0:3 – Фото
13.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На городском стадионе состоялся матч 1/32 финала Кубка Беларуси. Футбольный клуб “Горки” уступил “Волне” из Пинска со счетом 0:3.
Фото Дмитрия Махомета
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На городском стадионе состоялся матч 1/32 финала Кубка Беларуси. Футбольный клуб “Горки” уступил “Волне” из Пинска со счетом 0:3. ...
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