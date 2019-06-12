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"Ренессанс капитал" будет представлять интересы Беларуси перед инвестиционным сообществом

13.06.2019 13:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси подписало с инвесткомпанией "Ренессанс Капитал" меморандум по информационному сотрудничеству.

Как сказано в пресс-релизе Минфина, документ предусматривает, в частности, "совместные усилия сторон по позиционированию Беларуси перед инвестиционным сообществом, рейтинговыми агентствами".

Меморандум подписан на полях презентационной конференции Belarus Capital Markets Day (День рынков капитала Беларусь), которая прошла 10-11 июня в Лондоне.

ИК "Ренессанс Капитал" специализируется на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Африке, Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Компания создана в России в 1995 году. Линейка услуг "Ренессанс Капитала" включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений), работу с акциями и производными инструментами, облигациями валютами и валютными деривативами, сырьевыми товарами, прайм-брокеридж, аналитику, РЕПО и финансирование.

В 2010-2012 годах в Беларуси действовало представительство "Ренессанс капитал".

 
 
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Министерство финансов Беларуси подписало с инвесткомпанией "Ренессанс Капитал" меморандум по информационному сотрудничеству. Как сказано в пресс-релизе Минфина,...
 
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