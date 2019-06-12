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"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев-Минск-Варна

13.06.2019 13:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

АО "Укрзализныця" запустила беспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск-Варна на время летних отпусков, сообщила компания.

"Время в пути составит 38 часов, что примерно соответствует поездке автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около EUR100", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Из Киева поезд будет отправляться 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября. В обратном направлении - 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

Отправление из Киева назначено на 20:12, прибытие в Варну - в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

По информации "Укрзализныци", вагон также будет останавливаться в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

"Маршрут Киев-Варна - популярный и востребованный, пользуется стабильным спросом. Все билеты выкупаются заранее. Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно", - цитируется в сообщении директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Подробнее с расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на период летних отпусков.

 
Теги: Минск
 
 
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АО "Укрзализныця" запустила беспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск-Варна на время летних отпусков,...
 
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