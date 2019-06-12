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В Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

13.06.2019 13:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

"Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуда сообщили родственники осужденного", - говорится на сайте центра.

"Пока что судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу", - отметили правозащитники.

Как сообщалось, в конце 2015 года сотрудники столичной милиции установили и задержали Сухарко и Жильникова по подозрению в причастности к убийству в Минске двух молодых людей. В квартире жилого дома по улице Алибегова с множественными ножевыми ранениями были обнаружены трупы мужчины и женщины. По телу мужчины было нанесено порядка 50 ударов ножом, по телу женщины - более 30.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей, которых наняла за Br5 млн (неденоминированных) бывшая близкая подруга убитого молодого человека - Алина Шульганова. Целью найма была месть к новой возлюбленной бывшего парня. Но убивать соперницу она не просила, а хотела только "отправить" в больницу недели на две, чтобы беспрепятственно возобновить отношения с молодым человеком. Исполнители "переусердствовали" и убили обоих.

Впоследствии выяснилось, что Сухарко и Жильников причастны к убийству еще одного человека.

Суд первой инстанции приговорил исполнителей убийств к пожизненному заключению, а заказчицу - к 12 годам лишения свободы.

С приговором не согласились все стороны процесса. Апелляционные жалобы направили обвиняемые, их защитники и пострадавшие. С апелляционным протестом на мягкость приговора Мингорсуда выступила прокуратура. Во время слушаний в Верховном суде Сухарко попросил заменить ему пожизненное заключение расстрелом, остальные обвиняемые - просили более мягкого наказания.

Впоследствии Верховный суд Беларуси отменил данный приговор и направил дело на пересмотр. В результате Минский городской суд после повторного рассмотрения приговорил Сухарко и Жильникова к смертной казни, Шульганову - к 12 годам лишения свободы.

В конце мая Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу Жильникова, но оставил приговор без изменений. После этого Жильников направил индивидуальное обращение в Комитете ООН по правам человека. Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения данного обращения.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году в Беларуси было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение. В 2019 году пока к высшей мере наказания был приговорен один человек.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек, сообщает...
 
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