Не холодником единым. Гид по холодным супам

Источник материала: Интерфакс

Конечно, в жару аппетит ощутимо ухудшается. Пить хочется, есть - не очень. А энергия-то все равно нужна, ведь, работу, к сожалению, никто не отменял. Interfax.by подобрал для вас несколько вариантов холодных супов, которые и жажду утолят, и освежат, и насытят.

Холодник

Начнем с традиционного, всем знакомого, но не менее вкусного.



Ингредиенты:

Кефир;

Вода;

Отварная свекла - 60 гр.;

Огурец - 60 гр.;

Свежая зелень (укроп, лук) - до 15 гр.;

Вареные яйца - половина на одну порцию;

Соль и сахар;

Сметана.

Смешиваем кефир с водой в пропорции 50 на 50. Если хочется погуще, добавляем больше кефира и меньше воды. Мелко нарезаем овощи и зелень. Все смешиваем. По вкусу добавляем сахар и соль. Кладем разрезанное пополам яйцо. В качестве гарнира к такому супу можно подать отварной молодой картофель.

Окрошка

Еще один хорошо известный холодный суп. Количество овощей зависит от желаемой густоты блюда.



Ингредиенты:

Огурец;

Отварной картофель;

Редис;

Зеленый лук;

Отварная говядина или язык (так же можно порубить, например, ветчину);

Яйца, сваренные вкрутую;

Зеленый лук, укроп;

Лимонный сок;

Соль, перец;

Квас или кефир (на чем больше любите).

Все мелко нарезаем, заливаем холодным квасом или кефиром. Соль, перец, лимонный сок добавляем по вкусу.

Кавказский холодный суп

База этого супа – кавказский кисломолочный напиток айран. Он чем-то похож на кефир и считается напитком долголетия, бодрости и стройности.



Ингредиенты:

Айран - 300 мл;

Молоко - 300 мл;

Огурец - 2 шт.;

Лимонный сок - 2 ст. л.;

Чеснок - 2 зубчика;

Острый перец - 1 стручок;

Мята - 2–3 веточки;

Петрушка - 2–3 веточки;

Соль.

Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем тонкой соломкой. Перец очищаем от семеня и подножки и тоже нарезаем соломкой. Чеснок давим в чеснокодавилке. Зелень мелко рубим. Айран разбавляем молоком и смешиваем с овощами и зеленью. Добавляем по вкусу лимонный сок, соль и перец.

Американский холодный томатный суп с кукурузой

Попробуйте холодный суп кухни американского Юга. В его основе – овощной бульон.



Ингредиенты:

Овощной бульон - 600 мл;

Консервированная кукуруза - 150 гр.;

Крупные помидоры - 4–6 шт.;

Луковица - 1 шт.;

Оливковое масло - 3 ст. л.;

Чеснок - 2 зубчика;

Тмин - 1 ч. л. семян;

Укроп - небольшой пучок;

Базилик - небольшой пучок;

Лимон - 4 ломтика лимона;

Соль;

Черный молотый перец.

Лук и чеснок мелко нарезаем и пассируем на оливковом масле. Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу, затем крепко нарезаем и заливаем это все горячим овощным бульоном, приправленным тмином. Доводим бульон до кипения и добавляем туда лук с чесноком. Варим на слабом огне 10-12 минут.

Готовый суп охлаждаем, пропускаем через блендер. Солим-перчим по вкусу, высыпаем туда кукурузу. При подаче к столу добавляем ломтики лимона и посыпаем зеленью.

Болгарский томатный суп

Умеренно-острый и слегка кисловатый суп.



Ингредиенты:

Мякоть свежих томатов - 3 стакана ;

Вода – 2 стакана;

Тертая брынза;

Чеснок – 3 зубчика;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Петрушка – 4 веточки;

Сахар;

Соль;

Черный молотый перец.

Рубленный чеснок растираем с солью и добавляем к нему брынзу с растительным маслом. Мелко режем помидоры, заливаем водой и взбиваем в блендере до однородного пюре. Смешиваем с чесночно-сырной заправкой. Приправляем сахаром, солью, перцем. При подаче добавляем рубленную петрушку.

Гаспачо

Испанский холодный суп, больше похожий на густой напиток.



Ингредиенты: