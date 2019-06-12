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Не холодником единым. Гид по холодным супам
Источник материала: Интерфакс
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Холодник
Начнем с традиционного, всем знакомого, но не менее вкусного.
Смешиваем кефир с водой в пропорции 50 на 50. Если хочется погуще, добавляем больше кефира и меньше воды. Мелко нарезаем овощи и зелень. Все смешиваем. По вкусу добавляем сахар и соль. Кладем разрезанное пополам яйцо. В качестве гарнира к такому супу можно подать отварной молодой картофель.
Окрошка
Еще один хорошо известный холодный суп. Количество овощей зависит от желаемой густоты блюда.
Все мелко нарезаем, заливаем холодным квасом или кефиром. Соль, перец, лимонный сок добавляем по вкусу.
Кавказский холодный суп
База этого супа – кавказский кисломолочный напиток айран. Он чем-то похож на кефир и считается напитком долголетия, бодрости и стройности.
Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем тонкой соломкой. Перец очищаем от семеня и подножки и тоже нарезаем соломкой. Чеснок давим в чеснокодавилке. Зелень мелко рубим. Айран разбавляем молоком и смешиваем с овощами и зеленью. Добавляем по вкусу лимонный сок, соль и перец.
Американский холодный томатный суп с кукурузой
Попробуйте холодный суп кухни американского Юга. В его основе – овощной бульон.
Лук и чеснок мелко нарезаем и пассируем на оливковом масле. Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу, затем крепко нарезаем и заливаем это все горячим овощным бульоном, приправленным тмином. Доводим бульон до кипения и добавляем туда лук с чесноком. Варим на слабом огне 10-12 минут.
Готовый суп охлаждаем, пропускаем через блендер. Солим-перчим по вкусу, высыпаем туда кукурузу. При подаче к столу добавляем ломтики лимона и посыпаем зеленью.
Болгарский томатный суп
Умеренно-острый и слегка кисловатый суп.
Рубленный чеснок растираем с солью и добавляем к нему брынзу с растительным маслом. Мелко режем помидоры, заливаем водой и взбиваем в блендере до однородного пюре. Смешиваем с чесночно-сырной заправкой. Приправляем сахаром, солью, перцем. При подаче добавляем рубленную петрушку.
Гаспачо
Испанский холодный суп, больше похожий на густой напиток.
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Конечно, в жару аппетит ощутимо ухудшается. Пить хочется, есть - не очень. А энергия-то все равно нужна, ведь, работу, к сожалению, никто не отменял. Interfax.by подобрал для...
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