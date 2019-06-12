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Не холодником единым. Гид по холодным супам

13.06.2019 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Конечно, в жару аппетит ощутимо ухудшается. Пить хочется, есть - не очень. А энергия-то все равно нужна, ведь, работу, к сожалению, никто не отменял. Interfax.by подобрал для вас несколько вариантов холодных супов, которые и жажду утолят, и освежат, и насытят.

Холодник

Начнем с традиционного, всем знакомого, но не менее вкусного.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Кефир;
  • Вода;
  • Отварная свекла - 60 гр.;
  • Огурец - 60 гр.;
  • Свежая зелень (укроп, лук) - до 15 гр.;
  • Вареные яйца  - половина на одну порцию;
  • Соль и сахар;
  • Сметана.

Смешиваем кефир с водой в пропорции 50 на 50. Если хочется погуще, добавляем больше кефира и меньше воды. Мелко нарезаем овощи и зелень. Все смешиваем. По вкусу добавляем сахар и соль. Кладем разрезанное пополам яйцо. В качестве гарнира к такому супу можно подать отварной молодой картофель.

Окрошка

Еще один хорошо известный холодный суп. Количество овощей зависит от желаемой густоты блюда.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Огурец;
  • Отварной картофель;
  • Редис;
  • Зеленый лук;
  • Отварная говядина или язык (так же можно порубить, например, ветчину);
  • Яйца, сваренные вкрутую;
  • Зеленый лук, укроп;
  • Лимонный сок;
  • Соль, перец;
  • Квас или кефир (на чем больше любите).

Все мелко нарезаем, заливаем холодным квасом или кефиром. Соль, перец, лимонный сок добавляем по вкусу.

Кавказский холодный суп

База этого супа – кавказский кисломолочный напиток айран. Он чем-то похож на кефир и считается напитком долголетия, бодрости и стройности.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Айран - 300 мл;
  • Молоко - 300 мл;
  • Огурец - 2 шт.;
  • Лимонный сок - 2 ст. л.;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Острый перец - 1 стручок;
  • Мята - 2–3 веточки;
  • Петрушка - 2–3 веточки;
  • Соль.

Огурцы очищаем от кожицы и нарезаем тонкой соломкой. Перец очищаем от семеня и подножки и тоже нарезаем соломкой. Чеснок давим в чеснокодавилке. Зелень мелко рубим. Айран разбавляем молоком и смешиваем с овощами и зеленью. Добавляем по вкусу лимонный сок, соль и перец.

Американский холодный томатный суп с кукурузой

Попробуйте холодный суп кухни американского Юга. В его основе – овощной бульон.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Овощной бульон - 600 мл;
  • Консервированная кукуруза - 150 гр.;
  • Крупные помидоры - 4–6 шт.;
  • Луковица - 1 шт.;
  • Оливковое масло - 3 ст. л.;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Тмин - 1 ч. л. семян;
  • Укроп - небольшой пучок;
  • Базилик - небольшой пучок;
  • Лимон - 4 ломтика лимона;
  • Соль;
  • Черный молотый перец.

Лук и чеснок мелко нарезаем и пассируем на оливковом масле. Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу, затем крепко нарезаем и заливаем это все горячим овощным бульоном, приправленным тмином. Доводим бульон до кипения и добавляем туда лук с чесноком. Варим на слабом огне 10-12 минут.

Готовый суп охлаждаем, пропускаем через блендер. Солим-перчим по вкусу, высыпаем туда кукурузу. При подаче к столу добавляем ломтики лимона и посыпаем зеленью.

Болгарский томатный суп

Умеренно-острый и слегка кисловатый суп.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Мякоть свежих томатов - 3 стакана ;
  • Вода – 2 стакана;
  • Тертая брынза;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Растительное масло – 2 ст. л.;
  • Петрушка – 4 веточки;
  • Сахар;
  • Соль;
  • Черный молотый перец.

Рубленный чеснок растираем с солью и добавляем к нему брынзу с растительным маслом. Мелко режем помидоры, заливаем водой и взбиваем в блендере до однородного пюре. Смешиваем с чесночно-сырной заправкой. Приправляем сахаром, солью, перцем. При подаче добавляем рубленную петрушку.

Гаспачо

Испанский холодный суп, больше похожий на густой напиток.

Не холодником единым. Гид по холодным супам
Ингредиенты:

  • Крупные, спелые помидоры – 15 шт.;
  • Огурец – 4 шт.;
  • Красные сладкие перцы – 3 шт.;
  • Чеснок – 4-5 зубчиков;
  • Черствый белый хлеб – 3–4 ломтика;
  • Лук красный – 1 большая луковица;
  • Оливковое масло "экстра вирджин" – 125 мл.;
  • Красный винный уксус – 4 ст. л.;
  • Крупная соль – 1 ст. л.;
  • Листья петрушки – небольшой пучок;
  • Холодная вода, томатный сок – по вкусу.
 
 
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Конечно, в жару аппетит ощутимо ухудшается. Пить хочется, есть - не очень. А энергия-то все равно нужна, ведь, работу, к сожалению, никто не отменял. Interfax.by подобрал для...
 
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