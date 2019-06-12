"Джазовые вечера" вновь пройдут у Ратуши в Минске

Источник материала: Интерфакс

Каждую субботу с 22 июня по 6 июля "Джазовые вечера" вновь будут собирать меломанов у столичной Ратуши.

В этом году зрителям в рамках проекта, который давно стал знаковым для культурной жизни Минска, свое творчество представят музыканты из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США.





ПРОГРАММА:

22 июня

Tutu Puoane Belgian Quartet (Бельгия)

Исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года, хорошо известна европейским поклонникам джаза. Уже много лет она живет и работает в Бельгии и успешно гастролирует по странам Европы. В Минске вместе со своим квартетом Туту откроет сезон джазовых вечеров и задаст настроение всему фестивалю.

Nicola Conte (Италия)

Никола Конте получил классическое музыкальное образование, но нашел себя в стиле "эйсид джаз". Эта музыка в интерпретации Николы представляет собой синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 60-х и традиционной индийской музыки.





29 июня

Magnus Lindgren (Швеция)

Талантливый композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен все время расширяет свои музыкальные рамки. Он с одинаковым воодушевлением сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с небольшими джазовыми коллективами, смешивает джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.

Mezzoforte (Исландия)

Поклонники шутят, что парни из холодной Исландии согреваются, играя самый горячий джаз и фанк-фьюжн. Уже одно то, что Mezzoforte являются одним из старейших европейских джазовых коллективов и с момента своего создания в 1977 году выпустили 14 альбомов и 6 сборников, – достойный повод посмотреть на живых классиков в Минске.





6 июля

Joey DeFrancesco (США)

Джои ДеФранческо – американский музыкант в четвертом поколении, виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию Грэмми. Он начал учиться играть на клавишных в 4 года, а в 16 уже подписал эксклюзивный контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Критики и читатели журнала Down Beat ежегодно выбирают его лучшим джазовым органистом – с 2003 года!

The Baylor Project (США)

Чувственный, мелодичный, аутентичный американский семейный джазовый дуэт. Первый же альбом Маркуса и Жан Бэйлор был номинирован сразу на две премии Грэмми: Лучшее традиционное исполнение R&B и Лучший джазовый вокальный альбом. В исполнении дуэта минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.





Все концерты будут проходить с 20:30 до 23:00, ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком, Минскконцерт и Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".