Госсекретарь Совбеза считает, что милицию дискредитирует работа на статистику

Источник материала: Интерфакс

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась считает, что работа на статистику дискредитирует милицию. Об этом он заявил, представляя в четверг коллективу министерства внутренних дел нового руководителя Юрия Караева.

"Зась обратил внимание нового руководителя, а также коллектива ведомства на те направления деятельности, которые, по его мнению, требуют более серьезного подхода и дополнительных усилий. По словам госсекретаря, формально придраться не к чему, однако существуют определенные установки в работе органов внутренних дел, а формат оценки работы сотрудников милиции стимулирует их работать на статистику", - сообщает госагентство БелТА .

"Это дискредитирует работу милиции", - сказал Зась.

По его словам, следующая немаловажная проблема - дисциплина. "Недопустимо, когда преступление совершает человек, стоящий на страже закона", - подчеркнул он. "Да, объективно (и это положительно) подавляющее большинство этих случаев выявляются самим министерством внутренних дел", - заметил Зась.

Госсекретарь добавил, что здесь не нужны "хирургические способы борьбы", необходимо в целом усовершенствовать систему отбора и подготовки кадров и последующей работы с составом.

Как сообщалось, 10 июня Игорь Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел, президент эту отставку принял. На следующий день глава государства назначил руководителем МВД заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками Юрия Караева.