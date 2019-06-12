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Минздрав создает онлайн-платформу, на которой можно будет пожаловаться на дорогие лекарства

13.06.2019 11:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Онлайн-платформа, на которой можно будет разместить отзыв о продаже лекарств по завышенной цене, появится в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции в четверг в Минске.

"В Беларуси появится онлайн-платформа, на которой можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства в аптеках", - рассказал министр.

Караник отметил, что у ведомства есть вопросы, касающиеся ценообразования на лекарственные средства. Обратная связь позволит Минздраву оперативно реагировать в случае спорных случаев.

В частности, как отметил министр, в случае, если нет возможности снизить цену на иностранные медпреператы, белорусской фармацевтической промышленности будут ставиться задачи по освоению производства аналогов конкретных лекарств с целью уменьшения их стоимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Онлайн-платформа, на которой можно будет разместить отзыв о продаже лекарств по завышенной цене, появится в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Владимир...
 
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