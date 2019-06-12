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В Беларуси будут сажать за публичную реабилитацию нацизма

13.06.2019 11:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении поправки в законодательство, которыми вводится уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Мы, современное общество, не вправе допустить возрождения идеологии расового превосходства и нацизма. В этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений", - сказала председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты парламента Валентина Ражанец, представляя депутатам поправки в закон " О противодействии экстремизму".

Ражанец подчеркнула, что "принятие дополнительных законодательных мер, направленных на защиту общественного порядка и нравственности от идеологии нацизма, считаем оправданным и необходимым".

"Напомню, что было предложено установить уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма, и это обусловлено повышенной опасностью, поскольку преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти", - продолжила депутат.

Кроме того, будет введена административная ответственность не только за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, но и их хранение и приобретение с целью распространения, а также усилена ответственность за повторное в течение года совершение указанных правонарушений, добавила она.

По мнению Ражанец, " принятие  закона будет способствовать обеспечению национальной безопасности, сохранению исторической правды и защите нравственных ценностей общества".

Как сообщалось, законопроектом устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, что позволит применить наказание до 5 лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.

Нормы закона не будут затрагивать изготовление, демонстрацию нацистской символики в ходе театральной, музейной, кинематографической деятельности.

 
 
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Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении поправки в законодательство, которыми вводится уголовная ответственность за...
 
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