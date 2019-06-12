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Кроссовер Lamborghini Urus получил порцию заряда от ABT

13.06.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline, известное своими переделками моделей концерна Volkswagen (и чаще всего это Audi), добралось до кроссовера Lamborghini Urus, который и сам по себе отличается суперкаровскими параметрами.


Отдача стандартного 4-литрового V8 Biturbo под капотом Urus была увеличена с 650 до 710 лошадиных сил, крутящий момент подрос на 60 Нм — до 910 Нм. Такая прибавка, достигнутая за счет установки дополнительного контрольного блока ABT Engine Control, позволила сократить время разгона до 100 км/ч с 3,6 секунды у серийного Urus до 3,4 секунды.


Во внешности Urus в исполнении ABT радикальных перемен нет, за исключением мелких фирменных штрихов немецкого ателье. Были ли внесены изменения в подвеску и салон машины? Об этом история умалчивает. О стоимости доработанного кроссовера в ABT также не обмолвились.


Тем временем в самой Lamborghini готовят «подзаряженный» вариант Urus, который, предположительно, получит приставку Performante в обозначении. Помимо форсированного мотора он будет отличаться от стандартного кроссовера более агрессивным обвесом и иными настройками ходовой части.

 
 
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Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline, известное своими переделками моделей концерна Volkswagen (и чаще всего это Audi), добралось до кроссовера Lamborghini Urus, который и сам по себе...
 
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