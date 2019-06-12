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Железная дорога - место повышенной опасности
13.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> К сожалению, довольно часто можно услышать печальные новости о пострадавших под колесами поезда. Беспечность и невнимательность могут стоить жизни. В преддверии летних каникул хочется обратиться к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения на железной дороге и вблизи железнодорожного полотна.
• Ребенок должен знать, что железная дорога - это не место для развлечений.
• Переходить железнодорожное полотно можно только в специально установленных местах. В худшем случае можно поплатиться жизнью, в лучшем - родители заплатят штраф в размере от двух десятых до двух базовых величин.
• При пересечении железной дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.
• Запрещается передвигаться по путям и вдоль них ближе 2,5 метров от крайнего рельса.
• Категорически запрещено перелезать под вагонами и в местах автосцепки. В любой момент состав может начать движение, что приведет к травматизму или гибели.
• Тяга к приключениям может так же закончится печально. Поэтому необходимо помнить, что строго запрещено совершать самовольные поездки в грузовом транспорте, на крыше или на подножке вагона.
• Нельзя открывать двери транспортного средства во время движения.
• В наушниках сложнее услышать сигнал приближающегося поезда, поэтому находясь вблизи железнодорожного полотна необходимо снять звукоусиливающее устройство.
Чтобы избежать неприятностей, помните элементарные правила безопасного поведения на перроне.
• Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте бегать и устраивать активные игры на посадочной платформе.
• При посадке и высадке дождитесь полной остановки поезда.
• Нельзя прыгать с платформы на железнодорожные пути.
Соблюдение правил позволит избежать трагических событий. Помните, что вы несете ответственность не только за себя, но также за жизнь и здоровье своего ребенка.
Александр ПЛЕШКО,
заместитель начальника железнодорожной станции "Пинск"
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К сожалению, довольно часто можно услышать печальные новости о пострадавших под колесами поезда. Беспечность и невнимательность могут стоить жизни. В...
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