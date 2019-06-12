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Железная дорога - место повышенной опасности

13.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   К сожалению, довольно часто можно услышать печальные новости о пострадавших под колесами поезда. Беспечность и невнимательность могут стоить жизни. В преддверии летних каникул хочется обратиться к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения на железной дороге и вблизи железнодорожного полотна.

  • Ребенок должен знать, что железная дорога - это не место для развлечений.

  • Переходить железнодорожное полотно можно только в специально установленных местах. В худшем случае можно поплатиться жизнью, в лучшем - родители заплатят штраф в размере от двух десятых до двух базовых величин.

  • При пересечении железной дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

  • Запрещается передвигаться по путям и вдоль них ближе 2,5 метров от крайнего рельса.

  • Категорически запрещено перелезать под вагонами и в местах автосцепки. В любой момент состав может начать движение, что приведет к травматизму или гибели.

  • Тяга к приключениям может так же закончится печально. Поэтому необходимо помнить, что строго запрещено совершать самовольные поездки в грузовом транспорте, на крыше или на подножке вагона.

  • Нельзя открывать двери транспортного средства во время движения.

  • В наушниках сложнее услышать сигнал приближающегося поезда, поэтому находясь вблизи железнодорожного полотна необходимо снять звукоусиливающее устройство.

  Чтобы избежать неприятностей, помните элементарные правила безопасного поведения на перроне.

  • Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте бегать и устраивать активные игры на посадочной платформе.

  • При посадке и высадке дождитесь полной остановки поезда.

  • Нельзя прыгать с платформы на железнодорожные пути.

  Соблюдение правил позволит избежать трагических событий. Помните, что вы несете ответственность не только за себя, но также за жизнь и здоровье своего ребенка.

  Александр ПЛЕШКО,
  заместитель начальника железнодорожной станции "Пинск"
 
 
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  К сожалению, довольно часто можно услышать печальные новости о пострадавших под колесами поезда. Беспечность и невнимательность могут стоить жизни. В...
 
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