Железная дорога - место повышенной опасности

Источник материала: Пинский Вестник

К сожалению, довольно часто можно

услышать печальные новости о пострадавших под колесами поезда. Беспечность и

невнимательность могут стоить жизни. В преддверии летних каникул хочется обратиться

к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения на железной

дороге и вблизи железнодорожного полотна.



• Ребенок должен знать, что железная дорога - это не место для развлечений.



• Переходить железнодорожное полотно можно только в специально установленных

местах. В худшем случае можно поплатиться жизнью, в лучшем - родители

заплатят штраф в размере от двух десятых до двух базовых величин.



• При пересечении железной дороги необходимо убедиться в отсутствии

приближающегося поезда.



• Запрещается передвигаться по путям и вдоль них ближе 2,5 метров от крайнего

рельса.



• Категорически запрещено перелезать под вагонами и в местах автосцепки. В любой

момент состав может начать движение, что приведет к травматизму или гибели.



• Тяга к приключениям может так же закончится печально. Поэтому необходимо

помнить, что строго запрещено совершать самовольные поездки в грузовом

транспорте, на крыше или на подножке вагона.



• Нельзя открывать двери транспортного средства во время движения.



• В наушниках сложнее услышать сигнал приближающегося поезда, поэтому

находясь вблизи железнодорожного полотна необходимо снять звукоусиливающее

устройство.



Чтобы избежать неприятностей, помните элементарные правила безопасного поведения на

перроне.



• Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте бегать и устраивать активные

игры на посадочной платформе.



• При посадке и высадке дождитесь полной остановки поезда.



• Нельзя прыгать с платформы на железнодорожные пути.



Соблюдение правил позволит избежать трагических событий. Помните, что вы несете

ответственность не только за себя, но также за жизнь и здоровье своего ребенка.

Александр ПЛЕШКО,

заместитель начальника железнодорожной станции "Пинск"