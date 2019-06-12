«Закрыл рот руками, чтобы не заорать от счастья». Нашелся счастливчик, который сорвал джекпот 1,9 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Нашелся счастливчик, который сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей. Крупную сумму выиграл житель Могилева Александр. Напомним, одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли 6 июня в «Спортлото 6 из 49».





Александр играет в лотереи чуть больше 5 лет. До этого были небольшие выигрыши, «которые окупали только билеты».

— По возвращению с работы, отработал вторую смену, приехал домой, решил проверить ставки. Начал проверять на официальном сайте, проверил два чек-прогноза, они оказались неверными. Начал проверять третий. Увидел, что джекпот разыгран, и подумал, что кому-то повезло, — рассказывает Александр. — Я подумал, что первые три числа и у меня сходятся. Четвертое тоже сошлось. После чего сердцебиение участилось. Пятое и шестое числа тоже сошлись. Потом перепроверил еще раз числа, и понял, что это я. Первое, что я сделал, это обнял голову обеими руками, а потом закрыл рот обеими руками, чтобы не заорать от счастья. Все остановилось внутри.

Примечательно, что могилевчанин выиграл в лотерею в свой день рождения. На 6 июня Александр сделал 5 чек-прогнозов.

Мужчина рассказывает, что некоторую часть денег потратит на улучшение жилищных условий и на то, чтобы поправить здоровье. Могилевчанин также намерен помочь тем людям, «которые находятся в более сложной жизненной ситуации, чем нахожусь и находился я». Основную часть денег Александр намерен куда-либо вложить, чтобы «они работали».

У Александра рабочая профессия. Оставлять работу после выигрыша в лотерею он не планирует.

— Возможно со временем сменю работу, но сейчас такие сиюминутные необдуманные решения я принимать не буду.

Александр поясняет, что решил рассказать общественности о своем выигрыше для того, чтобы показать, что джекпот действительно выиграли, и его обладателем стал реальный игрок.

Напомним, в розыгрыше 6 июня победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 973 635 рублей. Победную ставку сделали в Могилеве. Счастливыми оказались числа 16, 27, 11, 32, 9, 41.

В Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами. То есть рекордный выигрыш будет полностью выплачен победителю.