Борисов принял эстафету ІІ Европейских игр

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Честь вынести факел на стадион выпала главному тренеру БАТЭ, борисовчанину Алексею Баге. Также огонь II Европейских игр пронесли лучший футболист Беларуси 21 века Александр Глеб, полузащитник клуба «Торпедо-Белаз» Андрей Хачатурян, телеведущий Вадим Галыгин. За церемонией наблюдали несколько сотен борисовчан. Перед ними выступил Вадим Галыгин, который отметил, что ему особенно приятно пробежаться по красивому стадиону в родном Борисове. Также всех гостей и зрителей церемонии поприветствовал
председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Иванович Денгалев.
Несмотря на невыносимую жару, факелоносцы провели мастер-класс по футболу с юными любителями спорта.
Конечно, не обошлось и без главного талисмана грядущего масштабного спортивного форума – лисенка Лесика.
После окончания церемонии дети в буквальном смысле атаковали факелоносцев: фотографировались с ними и просили автографы.
После Борисова эстафета огня «Пламя мира» отправилась в Жодино.