Борисов принял эстафету ІІ Европейских игр

Как сообщается на канале «Привет, Борисов!» , «Пламя мира» сегодня прибыло в Борисов: эстафету II Европейских игр принял стадион «Борисов-Арена».

Честь вынести факел на стадион выпала главному тренеру БАТЭ, борисовчанину Алексею Баге. Также огонь II Европейских игр пронесли лучший футболист Беларуси 21 века Александр Глеб, полузащитник клуба «Торпедо-Белаз» Андрей Хачатурян, телеведущий Вадим Галыгин. За церемонией наблюдали несколько сотен борисовчан. Перед ними выступил Вадим Галыгин, который отметил, что ему особенно приятно пробежаться по красивому стадиону в родном Борисове. Также всех гостей и зрителей церемонии поприветствовал

председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Иванович Денгалев.

Несмотря на невыносимую жару, факелоносцы провели мастер-класс по футболу с юными любителями спорта.

Конечно, не обошлось и без главного талисмана грядущего масштабного спортивного форума – лисенка Лесика.

После окончания церемонии дети в буквальном смысле атаковали факелоносцев: фотографировались с ними и просили автографы.

После Борисова эстафета огня «Пламя мира» отправилась в Жодино.