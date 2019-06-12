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Борисов принял эстафету ІІ Европейских игр

13.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Борисов принял эстафету ІІ Европейских игр

Как сообщается на канале «Привет, Борисов!», «Пламя мира» сегодня прибыло в Борисов: эстафету II Европейских игр принял стадион «Борисов-Арена».

Честь вынести факел на стадион выпала главному тренеру БАТЭ, борисовчанину Алексею Баге. Также огонь II Европейских игр пронесли лучший футболист Беларуси 21 века Александр Глеб, полузащитник клуба «Торпедо-Белаз» Андрей Хачатурян, телеведущий Вадим Галыгин. За церемонией наблюдали несколько сотен борисовчан. Перед ними выступил Вадим Галыгин, который отметил, что ему особенно приятно пробежаться по красивому стадиону в родном Борисове. Также всех гостей и зрителей церемонии поприветствовал 
председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Иванович Денгалев. 
Несмотря на невыносимую жару, факелоносцы провели мастер-класс по футболу с юными любителями спорта. 
Конечно, не обошлось и без главного талисмана грядущего масштабного спортивного форума – лисенка Лесика. 
После окончания церемонии дети в буквальном смысле атаковали факелоносцев: фотографировались с ними и просили автографы. 
После Борисова эстафета огня «Пламя мира» отправилась в Жодино.

http://edinstvo.by

 
 
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Как сообщается на канале «Привет, Борисов!», «Пламя мира» сегодня прибыло в Борисов: эстафету II Европейских игр принял стадион «Борисов-Арена». ...
 
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