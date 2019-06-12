Источник материала: Новости Дзержинска

Для детей летнего лагеря ГУО «Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа» был проведен калейдоскоп тревожных факторов «Курение, которое отбирает жизнь».

Юным читателям была предложена информация о влиянии курения на организм человека и успеваемость школьников. Ребята приняли участие в сценке-диалоге курильщиков, игре-викторине о здоровом образе жизни послушали сказку о медведе Бамси, который курил.

В заключение дети посмотрели познавательный мультфильм о вреде курения и получили памятку «Мои аргументы против курения».

















