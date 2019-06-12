14.06.2019 состоится очередная сессия Дзержинского районного Совета депутатов 28-го созыва.
14.06.2019 в 10.00 состоится очередная сессия Дзержинского районного Совета депутатов 28-го созыва.
Адрес:г. Дзержинск, пл. Дзержинского,1 (2-й этаж,каб.214).
Основной вопрос повестки дня:
- о работе смотровых комиссий Дзержинского района.
На сессию приглашаются:
- депутаты райсовета, члены исполкома, начальники отделов и управлений райисполкома, председатели сельских и Фанипольского городского Советов депутатов.