Чтобы память о подвиге жила в веках

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

По инициативе Городокского районного исполнительного комитета, за счёт средств Витебского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» и отдельных граждан идёт ремонт памятника партизану «Хозяин леса», расположенного в урочище Щелбово, в четырёх километрах от д. Дуброво-1.





Внести свой вклад в благое дело могут все желающие. Для этого нужно перечислить денежные средства на благотворительный р/с Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» BY05BLBB31350300126737001002 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, БИК BLBBBY2X, УНП 300126737, ОКПО 05836097. E-mail: fondmira.vitebsk@mail.ru с пометкой «Хозяин леса». За счёт собранных средств благоустроят прилегающую территорию, изготовят и установят информационные стенды и указатели. Торжественное открытие обновлённого памятника состоится в конце июня в рамках мероприятия «Партизанская слава Щелбовских лесов», посвящённого 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Инициаторы реконструкции памятника хотят возродить добрую традицию, которая существовала с послевоенные годы, когда партизаны, воевавшие в Щелбовских лесах, собирались около памятника, чтобы почтить память своих погибших соратников. Чтобы люди, не знавшие войны, помнили и чтили подвиг своих дедов и прадедов, защищавших и освобождавших родную землю, будет разработан специальный туристический маршрут по местам, где партизаны насмерть стояли в схватке с врагом.

Историческая справка: на территории Щелбовских лесов в годы войны скрывалось до 30 тыс. мирных жителей, которые создавали в лесах и болотах целые поселения. Пять карательных операций провели немецко-фашистские захватчики против партизан и мирного населения Городокского района. Одна из самых жестоких — карательная операция в зоне Щелбовских лесов «Шаровая молния» (февраль-март 1943 г.), в ходе которой было уничтожено более 8000 мирных жителей, вместе с жителями сожжены деревни. Через четверть века после трагедии в нескольких километрах от сожжённой деревни Щелбово при участии и финансовой помощи бывших партизан, участвовавших в боях в Щелбовских лесах, жителей Городокского района был установлен памятник партизану. Его автор — уроженец д. Долгополье, участник Великой Отечественной войны, дизайнер, художник, профессор, член союза художников СССР и Беларуси Ковалёв Анатолий Фёдорович. Памятник был открыт 5 июня 1970 г.

Любовь ШЛЕЙКО.