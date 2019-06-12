Евро и доллар на торгах 13 июня подешевели, российский рубль подорожал

Источник материала: Аргументы и факты

Евро снизился на Br0,0098 до Br2,3391 за 1 евро (12 июня - Br2,3489 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 и составляет Br3,2046 за 100 российских рублей (12 июня - Br3,2022 за 100 российских рублей).