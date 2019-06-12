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Евро и доллар на торгах 13 июня подешевели, российский рубль подорожал

13.06.2019 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Евро и доллар на торгах 13 июня подешевели, российский рубль подорожал
БЕЛТА

Евро и доллар на торгах 13 июня подешевели, российский рубль подорожал Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке
Доллар сегодня подешевел на Br0,0018, его курс составил Br2,0704 за $1 (на торгах 12 июня - Br2,0722 за $1).

Евро снизился на Br0,0098 до Br2,3391 за 1 евро (12 июня - Br2,3489 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0024 и составляет Br3,2046 за 100 российских рублей (12 июня - Br3,2022 за 100 российских рублей).

 
 
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