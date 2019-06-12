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После сериала «Чернобыль» в Припять приехали инстаграм-блогеры. Вот что они постят

13.06.2019 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали, что американский сценарист Крейг Мазин, который работал над «Чернобылем» от HBO, попросил инстаграм-блогеров не делать селфи в Припяти. Оказалось, что после выхода мини-сериала количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%. И некоторые из них устраивают модные фотосессии. Собрали фото из Instagram по геотегу «Припять, Украина».

Например, в Инстаграме попадаются полуобнаженные или тематические фотосессии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @nz.nik 6 Июн 2019 в 7:32 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom (@tom_kloepzig_fotografiemitherz) 1 Июн 2019 в 3:08 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Angelina Protein (@angelinaprotein) 12 Июн 2019 в 7:32 PDT

А снимки возле колеса обозрения в Припяти похожи на фото с летнего фестиваля.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergio9mendy (@mendy9sergio) 11 Июн 2019 в 2:31 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @reshetnyak_tanya 9 Июн 2019 в 12:58 PDT

Вместе с тем The Atlantic.com справедливо замечает, что в таком количестве блогеров нет ничего плохого. Большинство из них просто документируют свою жизнь, а не выражают неуважение к жертвам аварии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Влад (@v_kadet13) 10 Июн 2019 в 1:25 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KRASNODARNEWS (@krasnodarnews) 5 Июн 2019 в 11:24 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Milan Říský (@rizek2) 3 Июн 2019 в 1:27 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nataly (@natashatereshchenko) 5 Июн 2019 в 5:21 PDT

 
 
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