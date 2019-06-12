После сериала «Чернобыль» в Припять приехали инстаграм-блогеры. Вот что они постят

Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали , что американский сценарист Крейг Мазин, который работал над «Чернобылем» от HBO, попросил инстаграм-блогеров не делать селфи в Припяти. Оказалось, что после выхода мини-сериала количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%. И некоторые из них устраивают модные фотосессии. Собрали фото из Instagram по геотегу «Припять, Украина».

Например, в Инстаграме попадаются полуобнаженные или тематические фотосессии.

А снимки возле колеса обозрения в Припяти похожи на фото с летнего фестиваля.

Вместе с тем The Atlantic.com справедливо замечает , что в таком количестве блогеров нет ничего плохого. Большинство из них просто документируют свою жизнь, а не выражают неуважение к жертвам аварии.