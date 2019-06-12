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После сериала «Чернобыль» в Припять приехали инстаграм-блогеры. Вот что они постят
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Например, в Инстаграме попадаются полуобнаженные или тематические фотосессии.
А снимки возле колеса обозрения в Припяти похожи на фото с летнего фестиваля.
Вместе с тем The Atlantic.com справедливо
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По геотегу встерчаются даже полуобнаженные фото.
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