Смолевичская ЦРБ отметила юбилей

В этом году, накануне Дня медицинского работника Центральная районная больница отметила свое 95-летие. Это — праздник тех, кто посвятил себя ответственному и благородному делу: охранять самые большие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье. На протяжении всего жизненного пути рядом с нами находятся они, люди в белых халатах. Их умение и опыт, человечность и самоотверженность сделали профессию медика одной из самых уважаемых в обществе.





Торжественное мероприятие проходило в Городском доме культуры. Присутствовали на нем и почетные гости: председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета Зиновий Гозман, помощник по внешним связям представительства «Чайна мерчантс групп»в Республике Беларусь господин Упэн, главный врач УЗ “Минский областной центр медицинской реабилитации ”Загорье» Елена Бондарева и другие.





— Уважаемые коллеги, дорогие друзья, — обратился к присутствующим Зиновий Гозман. — Медицина — это особая стезя, это призвание. Сюда идут те люди, которые хотят помочь людям, умеют сострадать. Да, мы говорим о том, что добились многих успехов, развиваются технологии, но главное — это руки и сердце наших работников. Я хочу сказать всем работникам Смолевичской ЦРБ большое спасибо за их самоотверженный труд и пожелать крепкого здоровья.

За добросовестный плодотворный труд в системе здравоохранения Почетной грамотой главного управления по здравоохранению Минского облисполкома был награжден врач акушер-гинеколог, заведующий поликлиникой Евгений Хороших. Благодарность начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома объявлена врачу-педиатру, заведующему педиатрическим отделением Елене Аврамовой и врачу общей практики, заведующему Алесинской врачебной амбулаторией Александре Грушевской, медицинской сестре-регистратору детской консультации поликлиники Светлане Пашукевич и медицинской сестре кабинета трансфузиологической помощи Людмиле Дроздович.





— Дорогие друзья! — со словами поздравления обратился Михаил Загорцев. — Мне хочется поздравить всех вас с профессиональным праздником. За все 95 лет существования ЦРБ каждый из работников вносил свой посильный вклад в ее становление, строительство, спасли не одну жизнь в нашем районе. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Человеческие руки, безусловно, не заменит ни одно оборудование. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Михаил Гаврилович вручил Смолевичской ЦРБ сертификат на сумму 50 000 рублей от Смолевичского райисполкома.





Почетными грамотами Смолевичского районного исполнительного комитета на празднике были награждены врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Иосиф Судник, врач-эндокринолог поликлиники Елена Мысливчик.

Благодарность председателя Смолевичского районного исполнительного комитета объявлена врачу общей практики, заведующему Заболотской врачебной амбулаторией Галине Кленникской, врачу ультразвуковой диагностики Елене Бунос, фельдшеру выездной бригады отделения скорой неотложной медицинской помощи Юлии Елпаевой.

Почетные грамоты Смолевичского районного Совета депутатов из рук председателя Смолевичского районного Совета депутатов Марины Клюевой были вручены врачу-кардиологу Светлане Дубовской, врачу-кардиологу, заведующему кардиологическим отделением Ольге Пышной, Благодарность — заведующему Слободским фельдшерско-акушерским пунктом Нине Бондарь.





На территории нашего Смолевичского района располагается Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — масштабный совместный проект Беларуси и Китая. Совсем недавно главный исполнительный директор Компании по развитию индустриального парка господин Ху Чжэн вручил Смолевичской ЦРБ сертификат на сумму 100 000 долларов для приобретения реанимобиля. Помощник по внешним связям представительства «Чайна мерчантс групп в Республике Беларусь» господин Упэн также поздравил медицинских работников с профессилональным праздником и Днем медицинских работников и вручил билеты для всего коллектива ЦРБ на театральную постановку.





Почетные грамоты Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Александр Шамаль вручил врачу анестезиологу-реаниматологу, заведующему отделением анестезиологии и реанимации Сергею Кутасу, старшей медсестре педиатрического отделения Елене Медведевой, Благодарности Президиума Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения — главному врачу Ольге Уваровой, инженеру по охране труда Дмитрию Лихтаровичу, врачу лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Владимиру Станько.

Должность главного врача районного учреждения здравоохранения подразумевает не только многолетнюю медицинскую практику и умение лечить людей. Главврач сегодня — руководитель, обязанный владеть всеми вопросами и уметь решать любые проблемы жизнедеятельности районной системы здравоохранения: лечебного, хозяйственного, кадрового плана. На сцене поздравили главных врачей, руководивших Смолевичской ЦРБ в разные годы: Заслуженного врача Республики Беларусь Петра Митько, Светлану Дубовскую, Ольгу Уварову.





— Уважаемые коллеги, уважаемые представители власти, все собравшиеся в этом зале, — в своей речи отметил Петр Митько. — Я не люблю слово мероприятие, это казенное слово. У нас — дружественная встреча людей, понимающих друг друга и находящих понимание с властью и жителями района. Мне хочется сегодня вспомнить тех людей, которые стояли у истоков становления нашей ЦРБ. Это глава горздрава Неонилла Викторовна Михейчик, главные врачи Мария Тимофеевня Зубакина, Евгений Федорович Корик, Виталий Арсеньевич Коляда. Условия работы тогда были совсем не такие, как сейчас. Не было центрального отопления, небыло диспетчерской службы, не было такой лаборатории… И сегодня мне приятно видеть, что наша медицина, наша ЦРБ не стоит на месте, развивается, идет вперед. Да, всегда есть над чем работать, но самое главное, что есть дружный коллектив. Помните, что открытость в работе — это главное. Спасибо за ваш труд, самоотверженность, профессионализм и опыт!



В зале присутствовали и заслуженные люди – ветераны труда, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю Смолевичской ЦРБ. Накануне праздничного мероприятия им были вручены памятные подарки.

За добросовестный труд, высокое чувство профессионального долга, понимание поставленных задач Почетными грамотами был награжден ряд медицинских работников.

Теплые слова поздравлений в адрес Смолевичской ЦРБ прозвучали и от многих других гостей праздника.

Настоящим подарком для всех стало выступление творческих коллективов и артистов Смолевиччины: «Шарма», «Ад шчырага сэрца», «Смоляночки», дуэта фельдшеров УЗ Смолевичская ЦРБ Анастасии Бабкевич и Алёны Аксеновой и других.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото: моменты мероприятия.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.