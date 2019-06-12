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Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Игорь Криушенко больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.
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Новости Беларуси. Игорь Криушенко больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 июня в федерации футбола состоялась...
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