Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Игорь Криушенко больше не главный тренер сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





13 июня в федерации футбола состоялась встреча руководства с наставником. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.