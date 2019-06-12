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Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык
Источник материала: СТВ
Минские пляжи превратились в кухню под открытым небом! Куда стоит обязательно отправиться на пикник и где ждут любителей барбекю? Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по пляжам в округе Минска.
Один из самых популярных летних видов отдыха белорусов – выезд на природу. И минчане в этом плане не исключение. В выходные и праздничные дни жители столицы целыми семьями выбираются купаться, загорать, играть в волейбол и просто нежиться под солнцем. А для многих начало летнего сезона – это, прежде всего, пикник, барбекю и шашлыки. Но вот главный вопрос: где пожарить мясо, не нарушив при этом закон?
Сегодня около минских водоёмов порядка двух десятков оборудованных площадок для розжига. За порядком на них следит лесопарковое хозяйство.
Пахнет жареным и в центре, и за кольцевой. Но больше всего «шашлычников», по традиции, на пляжах Цнянского водохранилища.
И что самое приятное – пользование шашлычным реквизитом абсолютно бесплатное. Беседки, шезлонги, зонтики и, самое главное, мангалы доступны любому желающему. Именно поэтому в солнечный день у железных конструкций яблоку негде упасть. Но общая любовь к мясу на углях помогает договориться.
Между тем, отдых получается культурным далеко не всегда. Зачастую пикник не обходится без спиртного, что провоцирует разного рода ЧП. Чтобы избежать штрафа, стоит первым делом обратить внимание на призывающие к порядку таблички. Кроме того, нередко среди отдыхающих можно заметить сотрудников в форме.
Июньский зной приводит на пляжи и детей, и пенсионеров. Одни спасаются от жары в воде, другие всеми силами стремятся заполучить южный загар, а кто-то просто отдыхает от городской суеты. С наступлением лета на Цнянке всегда многолюдно.
В ближайшее время здесь станет ещё комфортнее. Специалисты лесопаркового хозяйства в эти дни согласовывают установку пляжного оборудования для инвалидов. Кроме того, возле воды появится больше турников и качелей.
Пляжный сезон в Минске только набирает обороты. Синоптики пророчат жаркое лето. А это значит, что на столичных водоёмах точно будут аншлаги. Главное – знать меру во всем. Тогда и фраза «запахло жареным» будет исключительно про шашлык.
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Минские пляжи превратились в кухню под открытым небом! Куда стоит обязательно отправиться на пикник и где ждут любителей барбекю? Корреспонденты программы «Минск...
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