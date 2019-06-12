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Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

13.06.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минские пляжи превратились в кухню под открытым небом! Куда стоит обязательно отправиться на пикник и где ждут любителей барбекю? Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по пляжам в округе Минска.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Один из самых популярных летних видов отдыха белорусов – выезд на природу. И минчане в этом плане не исключение. В выходные и праздничные дни жители столицы целыми семьями выбираются купаться, загорать, играть в волейбол и просто нежиться под солнцем. А для многих начало летнего сезона – это, прежде всего, пикник, барбекю и шашлыки. Но вот главный вопрос: где пожарить мясо, не нарушив при этом закон?

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Сегодня около минских водоёмов порядка двух десятков оборудованных площадок для розжига. За порядком на них следит лесопарковое хозяйство.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
4 водохранилища: Заславское, Крыница, Дрозды и Цнянка. 6 пляжей находится в городе, 5 пляжей Цнянского водохранилища, шестой пляж водохранилища Дрозды. Пляж № 2 находится в городе, все остальные пригородные. Практически на всех зонах отдыха у нас есть беседки с мангалами и урнами.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Пахнет жареным и в центре, и за кольцевой. Но больше всего «шашлычников», по традиции, на пляжах Цнянского водохранилища.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Виктор Гугнюк, отдыхающий:
Буквально 2 года назад здесь, вообще, ничего не было. Просто приходили, на траву садились со своим мангалом. Потом здесь поставили беседки, создали условия, поэтому сюда все и едут. Сегодня будний день – вторник. И всё равно очень много людей.

И что самое приятное – пользование шашлычным реквизитом абсолютно бесплатное. Беседки, шезлонги, зонтики и, самое главное, мангалы доступны любому желающему. Именно поэтому в солнечный день у железных конструкций яблоку негде упасть. Но общая любовь к мясу на углях помогает договориться.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Виктор Гугнюк, отдыхающий:
Народ очень лояльно относится. Вот нам даже пацан дал розжиг. И даже если нет мангала, если все заняты, подходишь, говоришь: можно к вам присоединиться, и никто не против. По крайней мере, я уже четвёртый раз здесь, всё нормально.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Михаил Гаршенко, отдыхающий:
Сегодня мы решили приготовить плов по-казахски, только белорусским способом. Вместо баранины мы применяем свинину. А смысл такой же.

Между тем, отдых получается культурным далеко не всегда. Зачастую пикник не обходится без спиртного, что провоцирует разного рода ЧП. Чтобы избежать штрафа, стоит первым делом обратить внимание на призывающие к порядку таблички. Кроме того, нередко среди отдыхающих можно заметить сотрудников в форме.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Александр Проминский:
Проходит патрулирование и правоохранительными органами, и также проводятся рейды работников нашего предприятия совместно с Минским городским комитетом природных ресурсов на соблюдение природоохранного законодательства.

Июньский зной приводит на пляжи и детей, и пенсионеров. Одни спасаются от жары в воде, другие всеми силами стремятся заполучить южный загар, а кто-то просто отдыхает от городской суеты. С наступлением лета на Цнянке всегда многолюдно. 

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

Отдыхающие:
У меня обеденный перерыв. Я на машине и по пути проезжала.
Одни из самых чистых пляжей здесь. Так как я мать, и для детей это очень важно.
В черте города нормально сделали песок, палатки, лавочки. Очень удобно.
Шезлонги, зонтики, места для переодевания, дорога есть, можно покататься.

Где в окрестностях Минска разрешено жарить шашлык

В ближайшее время здесь станет ещё комфортнее. Специалисты лесопаркового хозяйства в эти дни согласовывают установку пляжного оборудования для инвалидов. Кроме того, возле воды появится больше турников и качелей.

Александр Проминский:
Предложения были оборудовать каждый пляж спортивным оборудованием. Будем смотреть по детскому игровому оборудованию. Работаем по обеспечению сезонной торговли, пунктами проката. Вот в этом году катамараны появятся на Цнянском водохранилище.

Пляжный сезон в Минске только набирает обороты. Синоптики пророчат жаркое лето. А это значит, что на столичных водоёмах точно будут аншлаги. Главное – знать меру во всем. Тогда и фраза «запахло жареным» будет исключительно про шашлык.

Люди в материале: Александр Проминский
 
Теги: Минск
 
 
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Минские пляжи превратились в кухню под открытым небом! Куда стоит обязательно отправиться на пикник и где ждут любителей барбекю? Корреспонденты программы «Минск...
 
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