Школьники Минщины стали победителями проекта «Вернадский On-line»

Источник материала: Единство

Конкурс является дистанционно-очной̆ комплексной образовательной программой̆, формой̆ сетевого взаимодействия учреждений образования, учащихся, педагогов и ученых из различных регионов России и зарубежья.

Традиционно мероприятие проходит в два этапа: на первом (заочном) каждая работа проходит рецензирование, второй (очный) этап представляет собой конференцию – Всероссийские юношеские чтения им. В. И. Вернадского. Этот масштабный эколого-образовательный и научно-просветительский проект является финальным этапом Всероссийского конкурса имени В. И. Вернадского. В 2019 году членами жюри была рассмотрена 1281 работа учащихся из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Чехии.

Ребята, которые были приглашены к участию во втором этапе конкурса, но не смогли приехать, имели возможность представить свою работу перед экспертами известных московских высших учебных заведений и научных организаций в дистанционном формате «Вернадский On-line».

Школьники Минщины успешно освоили такую форму презентации своих исследований. По итогам лауреатом проекта в секции «Искусство и литература (FineArtandLiterature)» стал Дмитрий Грибовский из средней школы № 6 г. Борисова (работа «Смотреть или не смотреть? Буктрейлер как новый формат визуализации произведения»).

Дипломом I степени в секции «Лингвистика. Язык в современном мире (Linguistics)» награжден Владислав Примако из Сновской средней школы Несвижского района (работа «Эмоциональная картина мира белорусов (на примере когнитивных метафор и метафорических эпитетов»).

Педагоги, ставшие руководителями данных исследовательских работ, получили благодарности от организаторов XXVI Всероссийских юношеских чтений. Присоединяемся к словам российских коллег и благодарим учителя Сновской средней школы Инну Ричардовну Винник и учителя средней школы № 6 г. Борисова Эллу Владиславовну Слабковскую.

От всей души поздравляем призеров конкурса! Желаем дальнейших успехов в исследовательской деятельности!