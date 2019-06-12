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Ближний круг Лукашенко: кого оттуда выбросили и кем заменили?

13.06.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последнюю пятилетку ближний круг главы Беларуси существенно изменился. Кто из него вылетел, а кто в него был допущен?

Ближний круг Лукашенко: кого оттуда выбросили и кем заменили?
Сразу оговоримся, что речь пойдет о людях, которые одновременно обладают определенными властными полномочиями и при этом входят в неформальную команду Александра Лукашенко.

К примеру, гимнастка Ксения Санкович или «Мисс Беларусь» Мария Василевич периодически общаются с главой государства на развлекательных мероприятиях, но никаким административным весом не обладают, поэтому как члены ближнего круга Лукашенко не рассматриваются.

Точкой отсчета для анализа был взят 2014 год, когда компания Лукашенко в спортивных костюмах и носках пришла поздравить с золотой медалью Олимпиады биатлонистку Дарью Домрачеву. Многие из той компании входили в ближний круг главы государства.

Кто из сильных мира сего в последующие годы этот неформальный коллектив покинул?

Сергей Булыгин 



Булыгин – слева 

Известный в прошлом биатлонист учил Лукашенко технике гонок, а параллельно развивал бизнес. Его фирма «Спортюнион-Трейдинг» занималась продажей одежды и обуви Adidas. В 2014 году первый заместитель Валерия Вакульчика (по федерации биатлона) подарил квартиру биатлонистке Надежде Скардино за бронзовую медаль на Олимпиаде.

Но в том же году Сергей Булыгин вроде бы вышел из состава учредителей своей фирмы. 

Бывшего биатлониста давно не видно на неформальных мероприятиях с участием Лукашенко, хотя когда-то он помогал ему и траву косить, и в соревнованиях побеждать. Не работает больше Булыгин и в федерации биатлона.  

Николай Корбут



Сначала управляющий делами президента, а затем помощник Лукашенко по общим вопросам в какой-то период стал сопровождать главу государства чуть ли не на всех неформальных мероприятиях. Но находился в фаворе недолго. 

В начале 2018 года Лукашенко отправил Николая Корбута на малозначимую должность – заместителя госсекретаря — члена постоянного комитета Союзного государства. С тех пор о нем ничего не слышно.  

Андрей Асташевич



Капитан президентской команды по хоккею руководил спорткомплексом «Раубичи», а затем возглавлял Национальный олимпийской комитет в должности первого вице-президента (формальный президент НОК – сам Лукашенко). 

Еще в прошлом году на праздновании Дня Минска Андрей Асташевич бегал на лыжероллерах вместе с президентом и его сыном Колей, но теперь его будущее туманно. Весной появились слухи об интересе к Асташевичу со стороны силовиков и его уволили из НОК. 

Юрий Чиж 



В сентябре прошлого года бизнесмена после перерыва, связанного с уголовным делом и нахождением в СИЗО, пригласили на уборку урожая на приусадебный участок Лукашенко. Могло показаться, что глава государства смилостивился, и Чижа вернут в его неформальную команду. Но нет. Не только не вернули, но и отобрали футбольное «Динамо».

Александр Шакутин 


Шакутин – справа. Тетерин – слева  

Недавно Лукашенко проехался с компанией по поселку Болбасово, но уроженца Оршанщины Шакутина с собой как раньше не позвал. Впрочем, это уже и не удивляет. Скоро год, как брата известного бизнесмена и руководителя компании «Искамед» задержали по «делу медиков». С тех пор Лукашенко в компании главы холдинга «Амкодор» предпочитает не светиться. Как долго это продлится – пока вопрос. 

***
А теперь разберемся, кто пришел на место вышеназванных персон.

Наталья Эйсмонт 


 
Телеведущая попала в ближний круг Лукашенко пять лет назад. Она стала не только пресс-секретарем главы государства, но и активным участником развлечений Лукашенко. Научилась бегать на лыжах, колоть дрова, косить траву. 

В какой-то момент Эйсмонт осмелела до того, что стала выдавать журналистам отсебятину вроде заявления, что диктатура – это бренд Беларуси. Но Лукашенко быстро ее осадил, сказав, что в нашей стране нет никакой диктатуры, а есть полная демократия.

После попадания Эйсмонт в команду президента, ее супруг получил повышение, возглавив Белтелерадиокампанию.

Александр Мошенский



Мошенский и Повный. Фото: Sputnik

Когда у Юрия Чижа возникли проблемы, его место в ближнем кругу президента прочно занял владелец «Санта Бремора» и «Савушкина продукта». Мошенский старается держаться в тени, но периодически мелькает в группе поддержки Лукашенко на неформальных мероприятиях.

Наталья Кочанова 



Глава Администрации президента быстро стала любимчиком Лукашенко с помощью нехитрых методов. Кочанова никакой инициативы себе не позволяет, быстро подстраивается под мнение главы государства и щепетильно подходит к исполнению его поручений. Любых. К примеру, по желанию президента Кочанова танцевала на новогоднем балу со студентами.

За готовность исполнять любые поручения Лукашенко часто хвалит главу Администрации. Как и Эйсмонт, Кочанова видится с первым лицом почти каждый день.

Геннадий Давыдько 



Глава «Белой Руси» пока самый свежий кадр в ближнем кругу Лукашенко. Руководителя массовой по численности организации все чаще привлекают для исполнения неформальных ролей. Давыдько работал распорядителем на новогоднем балу во Дворце независимости, объявлял перерыв во время «Большого разговора с президентом», во время субботника возил на тачке землю к деревцам, которые садил Лукашенко.

***
Добавим, что, несмотря на постепенное изменение состава ближнего круга Лукашенко, есть несколько влиятельных персон, которым удалось надолго задержаться в нем.

Явными рекордсменами выглядят бывшей теннисист Сергей Тетерин (тихо ведет бизнес в холдинге «БелГлобалСтарт») и хоккейный тренер Михаил Захаров

Давно в тусовке президента и священник Федор Повный (занимается бизнесом в Доме милосердия), и бывший хоккеист Павел Белый (руководит крупным застройщиком «Тапас»).

У всех идут в дела в гору – за исключением Захарова. «Он сам не знает, чего хочет. Беда Михал Михалыча в том, что у него нет осознанной цели», – сказал не так давно о скандальном тренере спортивный директор Федерации хоккея Владимир Бережков.


 
Теги: Минск
 
 
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За последнюю пятилетку ближний круг главы Беларуси существенно изменился. Кто из него вылетел, а кто в него был допущен?
 
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