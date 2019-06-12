Ближний круг Лукашенко: кого оттуда выбросили и кем заменили?

Сразу оговоримся, что речь пойдет о людях, которые одновременно обладают определенными властными полномочиями и при этом входят в неформальную команду Александра Лукашенко.





К примеру, гимнастка Ксения Санкович или «Мисс Беларусь» Мария Василевич периодически общаются с главой государства на развлекательных мероприятиях, но никаким административным весом не обладают, поэтому как члены ближнего круга Лукашенко не рассматриваются.





Точкой отсчета для анализа был взят 2014 год, когда компания Лукашенко в спортивных костюмах и носках пришла поздравить с золотой медалью Олимпиады биатлонистку Дарью Домрачеву. Многие из той компании входили в ближний круг главы государства.





Кто из сильных мира сего в последующие годы этот неформальный коллектив покинул?

Сергей Булыгин









Булыгин – слева





Известный в прошлом биатлонист учил Лукашенко технике гонок, а параллельно развивал бизнес. Его фирма «Спортюнион-Трейдинг» занималась продажей одежды и обуви Adidas. В 2014 году первый заместитель Валерия Вакульчика (по федерации биатлона) подарил квартиру биатлонистке Надежде Скардино за бронзовую медаль на Олимпиаде.





Но в том же году Сергей Булыгин вроде бы вышел из состава учредителей своей фирмы.





Бывшего биатлониста давно не видно на неформальных мероприятиях с участием Лукашенко, хотя когда-то он помогал ему и траву косить, и в соревнованиях побеждать. Не работает больше Булыгин и в федерации биатлона.





Николай Корбут









Сначала управляющий делами президента, а затем помощник Лукашенко по общим вопросам в какой-то период стал сопровождать главу государства чуть ли не на всех неформальных мероприятиях. Но находился в фаворе недолго.





В начале 2018 года Лукашенко отправил Николая Корбута на малозначимую должность – заместителя госсекретаря — члена постоянного комитета Союзного государства. С тех пор о нем ничего не слышно.





Андрей Асташевич









Капитан президентской команды по хоккею руководил спорткомплексом «Раубичи», а затем возглавлял Национальный олимпийской комитет в должности первого вице-президента (формальный президент НОК – сам Лукашенко).





Еще в прошлом году на праздновании Дня Минска Андрей Асташевич бегал на лыжероллерах вместе с президентом и его сыном Колей, но теперь его будущее туманно. Весной появились слухи об интересе к Асташевичу со стороны силовиков и его уволили из НОК.





Юрий Чиж









В сентябре прошлого года бизнесмена после перерыва, связанного с уголовным делом и нахождением в СИЗО, пригласили на уборку урожая на приусадебный участок Лукашенко. Могло показаться, что глава государства смилостивился, и Чижа вернут в его неформальную команду. Но нет. Не только не вернули, но и отобрали футбольное «Динамо».





Александр Шакутин





Шакутин – справа. Тетерин – слева





Недавно Лукашенко проехался с компанией по поселку Болбасово, но уроженца Оршанщины Шакутина с собой как раньше не позвал. Впрочем, это уже и не удивляет. Скоро год, как брата известного бизнесмена и руководителя компании «Искамед» задержали по «делу медиков». С тех пор Лукашенко в компании главы холдинга «Амкодор» предпочитает не светиться. Как долго это продлится – пока вопрос.





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А теперь разберемся, кто пришел на место вышеназванных персон.





Наталья Эйсмонт





Телеведущая попала в ближний круг Лукашенко пять лет назад. Она стала не только пресс-секретарем главы государства, но и активным участником развлечений Лукашенко. Научилась бегать на лыжах, колоть дрова, косить траву.





В какой-то момент Эйсмонт осмелела до того, что стала выдавать журналистам отсебятину вроде заявления, что диктатура – это бренд Беларуси. Но Лукашенко быстро ее осадил, сказав, что в нашей стране нет никакой диктатуры, а есть полная демократия.





После попадания Эйсмонт в команду президента, ее супруг получил повышение, возглавив Белтелерадиокампанию.

Александр Мошенский







Мошенский и Повный. Фото: Sputnik





Когда у Юрия Чижа возникли проблемы, его место в ближнем кругу президента прочно занял владелец «Санта Бремора» и «Савушкина продукта». Мошенский старается держаться в тени, но периодически мелькает в группе поддержки Лукашенко на неформальных мероприятиях.





Наталья Кочанова









Глава Администрации президента быстро стала любимчиком Лукашенко с помощью нехитрых методов. Кочанова никакой инициативы себе не позволяет, быстро подстраивается под мнение главы государства и щепетильно подходит к исполнению его поручений. Любых. К примеру, по желанию президента Кочанова танцевала на новогоднем балу со студентами.





За готовность исполнять любые поручения Лукашенко часто хвалит главу Администрации. Как и Эйсмонт, Кочанова видится с первым лицом почти каждый день.





Геннадий Давыдько









Глава «Белой Руси» пока самый свежий кадр в ближнем кругу Лукашенко. Руководителя массовой по численности организации все чаще привлекают для исполнения неформальных ролей. Давыдько работал распорядителем на новогоднем балу во Дворце независимости, объявлял перерыв во время «Большого разговора с президентом», во время субботника возил на тачке землю к деревцам, которые садил Лукашенко.





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Добавим, что, несмотря на постепенное изменение состава ближнего круга Лукашенко, есть несколько влиятельных персон, которым удалось надолго задержаться в нем.





Явными рекордсменами выглядят бывшей теннисист Сергей Тетерин (тихо ведет бизнес в холдинге «БелГлобалСтарт») и хоккейный тренер Михаил Захаров.





Давно в тусовке президента и священник Федор Повный (занимается бизнесом в Доме милосердия), и бывший хоккеист Павел Белый (руководит крупным застройщиком «Тапас»).





У всех идут в дела в гору – за исключением Захарова. «Он сам не знает, чего хочет. Беда Михал Михалыча в том, что у него нет осознанной цели», – сказал не так давно о скандальном тренере спортивный директор Федерации хоккея Владимир Бережков.



