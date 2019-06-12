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Беларуси хватит калия на 150 лет, а нефти на 30-32 года
Источник материала: Партизан
Беларусь располагает запасами калийных солей, которых хватит на 150 лет. Запасы нефти оцениваются в 30-32 года. Всего в нашей стране разведано 83 месторождения нефти, из которых разрабатываются 60. При этом «Белоруснефть» ведет разведку новых площадей и увеличивает запасы.
Об этом заявил начальник главного управления природных ресурсов Минприроды Василий Колб в интервью
Он также отметил, что в нашей стране были изучены восемь перспективных объектов, где могла бы проводиться разработка сланцевого газа. По словам Колба, пока экономика данных месторождений невыгодна, кроме того, добыча пока может вестись методом гидроразрыва пласта, который имеет тяжелые экологические последствия. Проект временно остановлен. Однако тема сланцевого газа не снимается с повестки дня.
Запасы калийных солей в Беларуси составляют 7,5 млрд тонн. При добыче в среднем в год 50 млн тонн их должно хватить на 150 лет. При этом в стране остаются еще Октябрьское месторождение и Копаткевичская площадь в Гомельской области, которые требуют детальной разведки. Так что потенциально запасы могут прирасти.
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Беларусь располагает запасами калийных солей, которых хватит на 150 лет. Запасы нефти оцениваются в 30-32 года. Всего в нашей стране разведано 83 месторождения нефти, из...
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