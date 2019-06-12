Источник материала: KYKY

В Беларуси снова казнили человека – Александра Жильникова, которого обвиняли в убийстве трех человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По делу вместе с Жильниковым проходил Вячеслав Сухарко, но его судьба на данный момент неизвестна. Представители «Весны» подчеркивают, что, как показывает практика, если казнят одного, то казнят сразу всех осужденных по одному делу.

За что?

В декабре 2015 года в Минске погибли парень и девушка. Их убийство заказала бывшая приятельница молодого человека, воспитательница детского сада, пишет TUT.by. Она наняла двух минчан – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко – за два миллиона «старыми», чтобы проучить экс-любовника, но те не рассчитали силы: беларус скончался. Позже выяснилось, что до этого они расправились с мужчиной в Колодищах.

29 мая в Верховном суде рассмотрели апелляционную жалобу Александра. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после приговор изменили на смертную казнь.

30 мая адвокат пришла на свидание с Александром. Вместе они составляли жалобу в Генпрокуратуру, чтобы дело пересмотрели по новым обстоятельствам. Но сегодня, 13 июня, в СИЗО Жильникова адвокат не застала: ей объяснили, что ее клиент «убыл по приговору». И подтвердили, что беларуса расстреляли.

Родственники Александра не узнают, где его похоронят. Беларуское законодательство не дает возможности заключенным, приговоренным к смертной казни, встретиться с семьей в последний раз. Индивидуальное обращение Жильникова, который он при жизни отправил в Комитет ООН по правам человека в прошлом году, все еще находится на рассмтроении.