﻿ В Беларуси снова казнили человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снова казнили человека

13.06.2019 14:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Беларуси снова казнили человека – Александра Жильникова, которого обвиняли в убийстве трех человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По делу вместе с Жильниковым проходил Вячеслав Сухарко, но его судьба на данный момент неизвестна. Представители «Весны» подчеркивают, что, как показывает практика, если казнят одного, то казнят сразу всех осужденных по одному делу. 

За что?

В декабре 2015 года в Минске погибли парень и девушка. Их убийство заказала бывшая приятельница молодого человека, воспитательница детского сада, пишет TUT.by. Она наняла двух минчан – Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко – за два миллиона «старыми», чтобы проучить экс-любовника, но те не рассчитали силы: беларус скончался. Позже выяснилось, что до этого они расправились с мужчиной в Колодищах.

29 мая в Верховном суде рассмотрели апелляционную жалобу Александра. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после приговор изменили на смертную казнь.

30 мая адвокат пришла на свидание с Александром. Вместе они составляли жалобу в Генпрокуратуру, чтобы дело пересмотрели по новым обстоятельствам. Но сегодня, 13 июня, в СИЗО Жильникова адвокат не застала: ей объяснили, что ее клиент «убыл по приговору». И подтвердили, что беларуса расстреляли. 

Родственники Александра не узнают, где его похоронят. Беларуское законодательство не дает возможности заключенным, приговоренным к смертной казни, встретиться с семьей в последний раз. Индивидуальное обращение Жильникова, который он при жизни отправил в Комитет ООН по правам человека в прошлом году, все еще находится на рассмтроении.

Читайте по теме: «Все смертные приговоры выносятся именем Республики Беларусь – значит каждым из нас»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси снова казнили человека – Александра Жильникова, которого обвиняли в убийстве трех человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». По делу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смолевичская ЦРБ отметила юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика