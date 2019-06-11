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Акция «Беларусь против табака»

13.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Акция «Беларусь против табака»Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Министерство здравоохранения Республики Беларусь по традиции поддерживает инициативу ВОЗ и проводит в период с 31 мая по 21 июня 2019 года республиканскую антитабачную информационно-образовательную акцию «Беларусь против табака», приуроченную также к проведению II Европейских игр как соревнований, свободных от табака.

Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» проводится под девизом «Табак и здоровье легких».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление табака – одна из самых значительных угроз для здоровья человека, уносящая ежегодно около семи миллионов человеческих жизней. Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов.

Потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания. По данным Международного союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех случаев смерти от рака связаны с курением. Но употребление табака является одной из основных предотвратимых причин неинфекционных заболеваний.

Цель акции − повышение осведомленности населения об опасном воздействии табака на легкие человека, а также профилактика потребления табака, как одна из важных мер по снижению заболеваний, связанны с курением.

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного дыма. Если Вы не безразличны к Вашим близким – бросайте курить как можно скорее!

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