И снова о безопасном отдыхе

Источник материала: Новости Волковыска

Акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается. Волковысские спасатели активно посещают пришкольные лагеря. На этой неделе спасатели побывали с визитом в гостях у ребят в лагерях ГУО «Гимназия № 1 г. Волковыска», ГУО «Гимназия №2 г. Волковыска», ГУО «Красносельская средняя школа», ГУО «Средняя школа №1 г.п. Россь», ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО «Гнезновский УПК детский сад - средняя школа», ГУО «Ясли-сад №4 г. Волковыска», ГУО «Ясли-сад №5 г. Волковыска».

В ходе проведения акции провели конкурсы «Перетягивание каната», «Эстафета безопасности», во врем которых ребята примеряли на себя на время боевую одежду, сматывали пожарные рукава. Победители получали в подарок закладки «Пять шагов спасения» и «Геометрию безопасности». Мальчишкам и девчонкам продемонстрировали и рассказали принцип работы аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а также предоставили возможность самостоятельно работать с пожарным стволом, провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, напомнили об опасности посещения карьеров, опасности бытовой химии.

Работники отдела провели чемпионат по безопасности, разобрали истории кошечки Даши из рюкзачка безопасности, повторили номера и порядок вызова всех экстренных служб, собрали на скорость мозаики из серии «Волшебная книга», поиграли в кроссворд «Разгадай-ка». Обо всем этом ребята могут узнать и из журнала «Юный Спасатель». Ребятам рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!» и показали, как можно легко его установить на свой телефон.

В завершении мероприятия была самая ожидаемая часть праздника для детворы – водная феерия. Водяные каскады из пожарных стволов подарили незабываемые впечатления и море положительных эмоций.





























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