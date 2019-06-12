В парке Купалы снова заработает бесплатная велошкола для взрослых

Источник материала: Tut.by

Минское велосипедное общество запускает шестой сезон велошколы для взрослых. 13 июня и 20 июня всех желающих научиться ездить на велосипеде зовут на День открытых дверей, чтобы подробно рассказать о том, как работает велошкола. Самые смелые смогут сразу приступить к занятиям, а остальные — записаться на удобное для них время.



Велокарнавал Viva Rovar. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Место и время сбора: у фонтана в парке им. Янки Купалы в 18.00.

Чтобы стать учеником или ученицей велошколы, нужно только желание — приезжать на занятия можно даже без собственного велосипеда. В этом сезоне принимают на учебу взрослых и детей старше 10 лет. Но родители малышей могут сами прийти на занятия, инструкторы объяснят им простые правила, после чего они смогут научить своих детей самостоятельно.

Школа будет проходить два раза в неделю: по средам и четвергам с 18.00 до 20.00. Место сбора то же — у фонтана в парке им. Янки Купалы. Планируется, что занятия будут продолжаться при любой погоде до октября.

В прошлом году выпускниками велошколы стали 150 минчан. Как говорят организаторы, в среднем, чтобы начать уверенно себя чувствовать за рулем велосипеда, понадобится 3−5 занятий. Учеба абсолютно бесплатная, нужно только зарегистрироваться . Кстати, если вы уже умеете ездить на велосипеде, к школе можно присоединиться в качестве волонтеров-инструкторов . На День открытых дверей можно приходить без предварительной регистрации.

Велошкола — это общественный некоммерческий проект Минского велосипедного общества, цель которого — дать людям возможность научиться кататься на велосипеде с нуля. Проект работает в Минске с 2014 года. С 2017 года велошкола финансово поддерживается Европейским союзом в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».