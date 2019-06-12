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В парке Купалы снова заработает бесплатная велошкола для взрослых
Источник материала: Tut.by
Место и время сбора: у фонтана в парке им. Янки Купалы в 18.00.
Чтобы стать учеником или ученицей велошколы, нужно только желание — приезжать на занятия можно даже без собственного велосипеда. В этом сезоне принимают на учебу взрослых и детей старше 10 лет. Но родители малышей могут сами прийти на занятия, инструкторы объяснят им простые правила, после чего они смогут научить своих детей самостоятельно.
Школа будет проходить два раза в неделю: по средам и четвергам с 18.00 до 20.00. Место сбора то же — у фонтана в парке им. Янки Купалы. Планируется, что занятия будут продолжаться при любой погоде до октября.
В прошлом году выпускниками велошколы стали 150 минчан. Как говорят организаторы, в среднем, чтобы начать уверенно себя чувствовать за рулем велосипеда, понадобится 3−5 занятий. Учеба абсолютно бесплатная, нужно только
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