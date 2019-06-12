Источник материала: БелТА

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберспорт вошел в культурную программу II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в Белорусская федерация киберспорта, выступающая организатором показательного турнира.

"Киберспорт привлекателен для людей прежде всего своей доступностью. Выбрали футбольный симулятор FIFA 19 из-за высокой популярности, игра соответствует основным олимпийским ценностям: совершенство, уважение, дружба. Игроки в FIFA знакомятся с миром футбола, формируют команды, изучают известных футболистов, правила и нюансы игры. Надеемся, своим турниром мы сумеем показать, что киберспорт - вполне серьезная дисциплина", - отметил директор по коммуникациям федерации Егор Малыженков.

В турнире примут участие 16 профессиональных игроков. Призовой фонд - $2 тыс., его разделят между собой четыре лучших игрока соревнований.

Чемпионат FIFA 19 пройдет 22 июня в фан-доме ХК "Динамо-Минск". Вход для всех желающих - свободный.-0-