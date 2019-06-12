«Эта женщина утверждает, что 5 лет назад родила от моего мужа. Я ей не верю». Адвокат отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Читательница обратилась в редакцию, чтобы разобраться с трудной семейной ситуацией. Около 5 лет назад у ее нынешнего мужа были отношения с замужней женщиной, которая утверждает, что родила от него ребенка. Мужчина уверен: к ребенку он не имеет никакого отношения, отец малыша — бывший муж этой женщины. Но как это проверить, если она отказывается от теста на ДНК?.. Как в этой ситуации доказать свою правоту и спасти брак, который трещит по швам? Отвечает адвокат.





— У меня такая ситуация: с мужем вместе 4 года, женаты 2 из них. И у моего мужа якобы есть ребенок лет 5.

Почему якобы… Потому что этого ребенка женщина родила, будучи в браке с другим мужчиной, ребенок записан на того отца. Но она уже много лет пудрит мозг моему мужу, что это его ребенок, хотя на него он не похож, а похож на ее супруга!

Вдобавок она очень хочет нас развести и манипулирует ребенком! Я убеждена, что ребенок не от моего мужа, но тест на ДНК она отказывается сделать. Можно ли через суд заставить сдать тест и понять, чей это ребенок… Не упущено ли время?! Прошу вас о помощи, мы на грани развода! Я в отчаянии.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Первое, на что я хочу обратить ваше внимание: спорные вопросы установления отцовства относятся исключительно к компетенции суда. Именно в рамках судебного заседания может быть назначена генетическая экспертиза на предмет установления отцовства.

Поскольку в рассматриваемой ситуации отцом ребенка уже указано другое лицо, то для возбуждения соответствующего дела в суде вашему супругу необходимо подать в суд иск об оспаривании отцовства.

Справочно: исходя из смысла ч.1 ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) лицо, требующее признания его родителем ребенка, в случае, если в записи акта о рождении в этом качестве указано другое лицо, вправе оспорить запись о родителях в судебном порядке.

Второй важный вопрос в вашем случае — соблюдение срока обращения в суд по вопросу оспаривания отцовства.

Вы указываете: мать ребенка «уже много лет пудрит мозг моему мужу, что это его ребенок».

Кроме того, из обращения усматривается, что возраст ребенка — около 5 лет.

Важно знать: произведенную запись об отцовстве можно оспорить в течение одного года с того времени, когда заинтересованному лицу стало или должно было стать известным:

о произведенной записи;

либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства (ч.2 ст. 58 КоБС Республики Беларусь).

Следовательно, учитывая информацию, изложенную в обращении, и норму закона, высок риск того, что годичный срок для обращения в суд вашим супругом пропущен.

Для однозначного ответа на данный вопрос необходимо детально выяснить, проработать и оценить все обстоятельства сложившейся спорной ситуации.

Третье, о чем вам следует знать, принимая решение о целесообразности обращения в суд для решения вопроса об оспаривании отцовства, это то, что проведение экспертизы по этой категории дел не является обязательным.





Важно: основание для удовлетворения иска об оспаривании отцовства — достоверные доказательства, подтверждающие факт отсутствия биологической (кровнородственной) связи между ребенком и лицом, записанным его отцом.

Очевидно, что результаты проведенной по делу экспертизы — весомое доказательство отсутствия подобной связи.

Однако чтобы обосновать саму необходимость назначения подобной экспертизы, вашему супругу нужно привести суду доводы и предоставить доказательства, свидетельствующие о том, что биологическим отцом ребенком является он, а не то лицо, которое указано в записи акта о рождении.

Обращаю ваше внимание, что если доказательства отсутствуют, высок риск отказа в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, а впоследствии и отказа в удовлетворении иска вашего супруга как предъявленного необоснованно.

Наконец, в-четвертых, даже если экспертиза по делу будет назначена, то обязанности предоставить ребенка для исследования у его матери нет.

Безусловно, данному поведению ответчицы судом будет дана соответствующая оценка.

Так, в подобной ситуации суд вправе применить норму ч.6 ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), которая гласит: «Если сторона уклоняется от участия в проведении экспертизы или чинит препятствия ее проведению (не является на экспертизу, не представляет экспертам необходимых предметов исследования и т. п.), а по обстоятельствам дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, то суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым».

То есть без содействия противоположной стороны правовые механизмы не обеспечивают установление истины об отцовстве вашего супруга.

Мой личный совет: у вашего супруга на сегодня существует две возможности выяснить правду по вопросу о том, является ли он отцом ребенка.

Первый вариант — в добровольном порядке вместе с матерью ребенка обратиться в соответствующее медицинское учреждение и предоставить образцы для генетического исследования.

Если разрешить возникшую спорную ситуацию мирно не представится возможным, то единственный вариант узнать ответ о том, является ли ваш супруг отцом ребенка, — это обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

В результате он либо установит свое отцовство со всеми вытекающими последствиями, либо удостоверится в том, что что не является отцом ребенка.

Однако прежде чем обращаться в суд по вопросу оспаривания отцовства, вашему супругу нужно оценить все связанные с этим риски, речь о которых шла выше. Помните, что нельзя исключать ситуацию, при которой в результате рассмотрения дела ваш супруг будет признан отцом ребенка, даже не будучи в действительности его биологическим родителем.

Хочу обратить ваше внимание на действия матери, которая якобы знает, что ваш супруг является отцом ее ребенка, однако в течение долгого времени не предпринимает никаких действий, чтобы зафиксировать это документально. На мой взгляд, это обстоятельство дает красноречивое представление о реальном положении вещей. Возможно, в большей степени именно вы сами нагнетаете ситуацию. В связи с чем рекомендую и вам, и вашему супругу хорошо обдумать целесообразность обращения в суд по вопросу оспаривания отцовства.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.