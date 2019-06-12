На заседнии Хотимского исполкома определены мероприятия по уборке урожая 2019 года

Источник материала: Новости Хотимска

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая привела к более ранним срокам созревания рапса и зерновых культур, Хотимским районным исполнительным комитетом на текущей неделе принято решение “О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к уборке урожая 2019 года”.

Решением определены сроки завершения ремонтов зерноуборочных комбайнов, период начала уборки и другие вопросы. В частности, отмечено, что буквально через неделю должны быть в полной “боевой” готовности зерносушильные комплексы.

Поставлена задача вместе с уборкой сурепицы, рапса и зерновых убирать с полей солому.

Председатель райисполкома Дмитрий Рубан сделал акцент на вопросах дисциплины, охраны труда и техники безопасности, а также на оснащении комбайнов кондиционерами.

Чем качественнее и быстрее мы уберем урожай, тем больше получим прибыли, — поставил задачу Дмитрий Хайновский, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода. – Нужно постараться максимально минимизировать потери. Учитывая погоду, в текущем году нас по-настоящему ждет битва за урожай.

Анна МАВИЧ