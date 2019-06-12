﻿ На заседнии Хотимского исполкома определены мероприятия по уборке урожая 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На заседнии Хотимского исполкома определены мероприятия по уборке урожая 2019 года

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая привела к более ранним срокам созревания рапса и зерновых культур, Хотимским районным исполнительным комитетом на текущей неделе принято решение “О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к уборке урожая 2019 года”.

Решением определены сроки завершения ремонтов  зерноуборочных комбайнов, период начала уборки и другие вопросы. В частности, отмечено, что буквально через неделю должны быть в полной “боевой” готовности зерносушильные комплексы.

Поставлена задача вместе с уборкой сурепицы, рапса и зерновых убирать с полей солому.

Председатель райисполкома Дмитрий Рубан сделал акцент на вопросах дисциплины, охраны труда и техники безопасности, а также на оснащении комбайнов кондиционерами.

  • Чем качественнее и быстрее мы уберем урожай, тем больше получим прибыли, — поставил задачу Дмитрий Хайновский, первый заместитель председателя райисполкома, начальник райсельхозпрода. – Нужно постараться максимально минимизировать потери. Учитывая погоду, в текущем году нас по-настоящему ждет битва за урожай.

Анна МАВИЧ

 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая привела к более ранним срокам созревания рапса и зерновых культур, Хотимским районным исполнительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
28-летний нападающий сборной Беларуси подписал контракт с минским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика