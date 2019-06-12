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На заседнии Хотимского исполкома определены мероприятия по уборке урожая 2019 года
13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая привела к более ранним срокам созревания рапса и зерновых культур, Хотимским районным исполнительным комитетом на текущей неделе принято решение “О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций района к уборке урожая 2019 года”.
Решением определены сроки завершения ремонтов зерноуборочных комбайнов, период начала уборки и другие вопросы. В частности, отмечено, что буквально через неделю должны быть в полной “боевой” готовности зерносушильные комплексы.
Поставлена задача вместе с уборкой сурепицы, рапса и зерновых убирать с полей солому.
Председатель райисполкома Дмитрий Рубан сделал акцент на вопросах дисциплины, охраны труда и техники безопасности, а также на оснащении комбайнов кондиционерами.
Анна МАВИЧ
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В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая привела к более ранним срокам созревания рапса и зерновых культур, Хотимским районным исполнительным...
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